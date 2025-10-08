El detonante que hizo arrepentirse a Ivan Gunawan, admite que nunca ha rezado las oraciones del viernes ni ha ayunado durante 43 años

Jacarta – Diseñador y presentador Ivan Gunawan revela con franqueza su viaje espiritual que estuvo lleno de puntos de inflexión. En una conversación con Daniel Mananta en el podcast Daniel Your Neighbor, Iván admitió que había vivido durante décadas sin cumplir obligaciones religiosas, incluidas las oraciones de los viernes y el ayuno durante el Ramadán.

Lea también: Andre Taulany no pudo separarse de su esposa tres veces, ¿cuáles son las condiciones para el divorcio en el Islam?



«Imagínese que durante 43 años casi nunca he rezado las oraciones del viernes ni ayunado. Nunca he ayunado, Niel», dijo Iván, citado el jueves 9 de octubre de 2025. Desplázate para conocer la historia completa, ¡vamos!

Incluso dijo que cuando le ofrecieron un programa de sahur e iftar, todavía no llevó a cabo este culto.

Lea también: Ustaz Abdul Somad explica la ley de ser artista en el Islam, ¿es realmente ilegal?



«Estimado programa de ayuno, querido programa Sahur, Gue no es rápido.

Según Ivan, las celebraciones del Eid solían ser sólo una formalidad. Llegó a la casa de su madre sólo para comer ketupat de verduras sin sentir realmente el significado de Eid al-Fitr.

Lea también: La inteligente respuesta de Ustaz Dasad Latif cuando Sujiwo Tejo preguntó: ¿Cómo es que tanta gente corrupta reza?



«Simplemente fui a la casa de mi madre porque la formalidad de mi madre cocinaba ketupat de verduras. Luego conocí a mi madre feliz Eid al-Fitr. Lo siento, no hay interior. Así que no tengo ningún significado sobre Eid al-Fitr», dijo.

Sin embargo, el punto de inflexión llegó cuando Iván realizó la peregrinación a la Umrah. En Tierra Santa sintió una conexión espiritual muy fuerte con el Creador. Comenzó a darse cuenta del poder de la oración después de que su deseo de comprar un terreno cerca de su boutique fuera concedido poco después de orar.

«Este Eid Umrah, estoy concentrado en esto, Oh Allah, quiero comprar un terreno de 350 metros al lado de la boutique. Regresaré a Yakarta después de unos días, tengo el sustento, compré este terreno», dijo Ivan.

A partir de ese incidente, Iván se dio cuenta de que todo lo que tenía hasta ahora (popularidad, éxito y fortuna) provenía de Allah SWT, no de los humanos.

«¿A dónde más podemos ir? Quiero preguntarle a las montañas, quiero preguntarle a un chamán, ¿dónde pregunto? Quiero preguntarle a alguien, pedirle a alguien que ore por mí. Resulta que puedo orar solo, sólo le pido a Alá, Alá me lo concede», dijo.