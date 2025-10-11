El destructor Rizky Ridho y Elkan Baggott ausentes de la defensa de Irak contra la selección de Indonesia

VIVA – Equipo Nacional Indonesia recibió buenas noticias antes del crucial partido contra Irak en la cuarta ronda de clasificación. Copa del Mundo 2026 Zona Asia.

El principal atacante de Irak Aymén HusseinSe confirmó su ausencia en el duelo que tuvo lugar en el estadio King Abdullah Sports City, Jeddah, el domingo 12 de octubre de 2025.

La noticia de la ausencia del peligroso delantero de 29 años fue confirmada por el medio local iraquí Al Mustaqilla. Informaron que Aymen Hussein sufrió una lesión mientras jugaba para su club, Al Karma, en la Liga iraquí.

«Fuentes fiables confirmaron que Aymen Hussein ha sido retirado de la selección iraquí para los dos partidos contra Indonesia y Arabia Saudita debido a una lesión que sufrió en la liga», escribió Al Mustaqilla.

El informe también indica que el delantero ya no entrena con el equipo principal y solo realiza un entrenamiento separado. El equipo técnico iraquí decidió no correr riesgos al alinear a Aymen.

La ausencia de Aymen es ciertamente una gran pérdida para Irak. En los dos últimos encuentros contra Indonesia, el espigado delantero se convirtió en una pesadilla para la zaga de Garuda con tres goles.

Aymen Hussein es conocido como el dador de pesadillas. Selección Nacional de Indonesia. Siempre marcó goles en los dos últimos encuentros con el equipo de Garuda.

Aymen Hussein anotó un gol cuando Irak venció a la selección de Indonesia por 3-1 en la Copa Asiática de 2023, el 15 de enero de 2025. En ese momento, la zaga de Indonesia fue reforzada por Rizky Ridho, Elkan Baggott y Jordi Amat.

También contribuyó con un gol cuando Irak humilló a la selección anfitriona de Indonesia en la segunda ronda de clasificación para la Copa del Mundo 2026 en la Zona Asia el 6 de junio de 2024. En ese momento, Rizky Ridho, Jordi Amat y Justin Hubner no podían hacer frente a su desenfreno.

En total, Aymen Hussein ha marcado 32 goles y siete asistencias con Irak en 85 partidos desde su debut, hace diez años.

Sin embargo, a pesar de perder su punta de lanza emblemática, no se puede subestimar a Irak. Se dice que el entrenador Graham Arnold preparó un posible sustituto, Mohanad Ali, que ha lucido impresionante en los últimos meses.

El delantero del Dibba Al Fujairah se robó la atención tras llevar a Irak a ganar la Copa del Rey 2025 en Tailandia. Marcó tres goles en dos partidos, incluido el gol de la victoria en la final contra Tailandia.