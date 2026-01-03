El destino del oficial del TNI AL Serda M, el perpetrador que persiguió a los residentes en Depok hasta su muerte

Jacarta – Jefe del Servicio de Información Naval (Kadispenal), Primer Almirante (Laksma) TNI, Tinggil confirmó al perpetrador persecución dos hombres con las iniciales WAT (24) y DN (39), en Gang Swadaya Emas, RT 004/001, aldea de Sukatani, distrito de Tapos, Kota. DepokViernes 2 de enero, es socio individual. TNI-AL.

«Es cierto que uno de los presuntos autores es un miembro de la Armada de Indonesia en nombre de Serda «M», dijo AWAI, cuando fue contactado el sábado 3 de enero de 2026.

GGul reveló además que la Armada de Indonesia, a través de la Policía Militar Regional III, arrestó al denunciado Serda M y recibió una transferencia de expedientes del caso de la policía de Cimanggis.

«Actualmente Serda M está siendo sometido a un intenso proceso de examen sobre sus acciones según la ley militar», explicó tinggi.

Ilustración de persecución. (Fuente: istockphoto.com) Foto : VIVA.co.id/BS Putra (Medan)

Mientras tanto, Tinggil explicó que la Armada de Indonesia lamentó este incidente y enfatizó que el proceso legal se llevará a cabo de manera transparente y profesional, y monitoreará este caso hasta que se resuelva.

Aparte de eso, la Armada de Indonesia también expresó su más sentido pésame a la familia de la víctima por el incidente de abuso ocurrido.

Anteriormente, la policía reveló nuevos hechos detrás del incidente de presunto abuso de dos hombres con las iniciales WAT (24) y DN (39), en Gang Swadaya Emas, RT 004/001, Sukatani Village, Tapos District, Depok City, el viernes 2 de enero de 2026.

El jefe de Relaciones Públicas de la Policía Metropolitana de Depok, AKP Made Budi, dijo que se sospechaba que el autor del abuso era un miembro de la Armada de Indonesia. Sin embargo, Budi no ha revelado el número ni la identidad de los presuntos autores.

«Se sospecha que el autor del abuso es un miembro de la Armada indonesia con rango de Serda», dijo Budi a los periodistas el sábado 3 de enero de 2026.

Mientras tanto, Budi dijo que el presunto autor ya ha sido llevado a la Policía Naval Militar (POMAL).

«Esta persona ha sido secuestrada por POMAL», explicó Budi.

Para su información, varios residentes se sorprendieron por el descubrimiento de dos hombres con las iniciales WAT (24) y DN (39), sospechosos de ser víctimas de abuso en Gang Swadaya Emas, RT 004/001, Sukatani Village, Tapos District, Depok City, el viernes 2 de enero de 2026.

El jefe de Relaciones Públicas de la Policía Metropolitana de Depok, AKP Made Budi, dijo que la víctima de WAT finalmente murió después de recibir tratamiento en el hospital.