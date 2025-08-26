El destino del equipo nacional indonesio al final de la firma de Prabowo

VIVA – Equipo nacional Indonesia finalmente puede respirar un poco aliviada. Espero agregar nuevas municiones se está acercando después de que el DPR RI apruebe oficialmente el proceso de naturalización Mauro zijlstra Y Miliano Jonathans.

Esta decisión fue derribada en el 4º período de reunión plenaria del DPR I Año 2025-2026 en el Edificio del Parlamento Indonesio, Yakarta, martes 26 de agosto de 2025.

Los representantes de las personas aprobaron nueve atletas para convertirse en ciudadanos indonesios (WNI). Cinco de ellos son jugadores de fútbol, ​​incluidos Mauro Zijlstra y Miliano Jonathans. El resto son atletas de hockey sobre hielo.

«Basado en los resultados de la discusión de la Comisión X y XIII del Parlamento Indonesio, decidió aprobar la solicitud de ciudadanía indonesia a cinco atletas de fútbol y cuatro atletas de hockey sobre hielo. En relación con eso, ¿pedimos aprobación para ser aprobado?» dijo Cucun Ahmad Syamsurijal, quien presidió el juicio.

Poco después, el martillo fue golpeado. Decisión redonda: aprobado.

Después de calificar en el DPR, ahora el destino de Mauro y Miliano está en manos del presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subanto. El segundo documento naturalizado se presentó de inmediato para un decreto presidencial (decreto presidencial).

Si el decreto presidencial cae, ambos pueden someterse inmediatamente a tomar juramento como ciudadano indonesio.

Por otro lado, con la esperanza de que este proceso no sea prolongado. Incluso se dirigió al juramento de los ciudadanos indonesios Mauro y Miliano para que se hicieran este fin de semana.

PSSI tiene grandes esperanzas para Mauro y Miliano. Se cree que la presencia de dos jugadores de ascendencia holandesa es una solución rápida para las líneas del frente Equipo nacional indonesio.

Además, el equipo de Garuda ha sido esperado por una agenda ocupada. La próxima semana, Indonesia ingresará al calendario de la jornada de la FIFA en septiembre de 2025 con planes de celebrar un partido de juicio internacional.

Después de eso, los desafíos son más difíciles. En octubre de 2025, Indonesia aparecerá en la cuarta ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial Asiático 2026.

La presencia de Mauro y Miliano puede ser un determinante de si Indonesia puede ir más allá. El equipo de Patrick Kluivert se enfrentará a oponentes pesados ​​como Arabia Saudita e Irak en el Grupo B.

Ahora, todos los ojos están en el palacio. Solo esperando la firma del presidente Prabowo, el destino de los dos jugadores de ascendencia holandesa se convertirá oficialmente en parte del equipo nacional de Garuda.