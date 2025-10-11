El destino de un miembro de Brimob, ayudante del regente de Purwakarta después de que Kegep tuviera una aventura con su viuda

Bandung, VIVA – Un video y una foto virales en las redes sociales muestran a un miembro. Brimob El brigadier Y de la policía de Java Occidental fue sorprendido teniendo una aventura con su esposa legal en la casa de una viuda. Se sabe que el brigadier Y sirvió como ayudante Regente Purwakarta.

Este caso recibió inmediatamente seria atención por parte de la policía. El brigadier Y ahora ha sido arrestado y está siendo examinado por el Propam de la Policía Regional de Java Occidental para investigar la verdad y las acciones llevadas a cabo por este miembro.

Así lo confirmó el jefe de Relaciones Públicas de la Policía Regional de Java Occidental, Kombes Hendra Rochmawan. Afirmó que el brigadier Y era de hecho un miembro de Brimob que estaba en proceso de ser investigado por Propam.

«Sí, el interesado ha sido detenido en Propam Brimob para monitorear y comprobar si realmente tiene una aventura», dijo Hendra el sábado 11 de octubre de 2025.

Anteriormente, se sospechaba que el brigadier Y, que también actuaba como asistente del regente de Purwakarta, tenía una aventura en la casa de una viuda. Su esposa legal se enteró y registró el incidente, que luego se volvió viral en las redes sociales.

Como asistente del Regente, el Brigadier Y tiene la responsabilidad de mantener la integridad y el profesionalismo, tanto como miembro de Brimob como asistente de los funcionarios del gobierno regional.

Por supuesto, este caso es motivo de grave preocupación porque podría manchar el buen nombre de la institución policial y del gobierno de Purwakarta Regency.

El Propam de la Policía Regional de Java Occidental todavía está llevando a cabo una investigación y examen del Brigadier Y para determinar los próximos pasos de acuerdo con el código de ética y las regulaciones aplicables.

Informe de Cepi Kurnia/tvOne Bandung