El destino de un graduado graduado de informática, solía ser una carrera brillante y un alto salario, pero ahora es difícil trabajar.

Yakarta, Viva – Antes, Ciencias de la Computación Considerado una carrera profesional que es casi «a prueba de futuro». Los graduados pueden elegir trabajar Con un alto salario y disfrutando de muchas ofertas atractivas, como si tuviera un mundo en sus dedos.

Sin embargo, las últimas tendencias muestran cambios drásticos en los últimos años. Ahora, los graduados de informática enfrentan desafíos para conseguir un trabajo, incluso en medio del desarrollo de la tecnología y la demanda de personal profesional.

Hany Farid, profesora líder en informática y experto forense digital, entregó una advertencia seria relacionada con este fenómeno. Farid explicó que el graduado actual de informática ya no disfrutaba de la misma posición estratégica que hace cuatro años.

«Para las personas como su hijo, a quien se prometió hace cuatro años: ‘Aprender en informática, esta será una gran carrera. a prueba de futuro«Eso ha cambiado», dijo, como se cita El postMiércoles 1 de octubre de 2025.



Las ilustraciones de la computadora tienen problemas

Farid observó que algunos graduados tenían suerte si recibían una oferta de trabajo, muy diferente del pasado cuando los estudiantes de Berkeley que completaron programas de informática obtuvieron hasta cinco pasantes e inmediatamente podrían trabajar con un salario muy alto.

«Tienen acceso completo a varias ocasiones. Eso no sucede ahora», dijo.

Farid enfatizó que este cambio no fue únicamente un resultado AIAunque esta tecnología juega un papel importante. «Hay algo que sucede en esta industria. Creo que esta es una reunión de muchas cosas. La IA es parte de esto. Hay un adelgazamiento de ciertos roles que ocurren, también es parte del problema, pero algo se está desarrollando», dijo.

Este fenómeno es una señal de que el mundo de la tecnología ahora se encuentra en una fase de transformación compleja, donde la automatización y la IA reemplazan mucho trabajo de rutina, especialmente la posición de codificación de nivel de entrada y analistas.

El impacto de este cambio se ve claramente en nuevos estudiantes y graduados. Farid, que solía sugerir que los estudiantes tengan una educación amplia y exploran un campo en profundidad, ahora los alienta a dominar muchas cosas.

«Tienes que ser bueno en muchas cosas porque no sabemos qué pasará en el futuro», dijo.

Agregó que la IA debe usarse en casi todas las profesiones para seguir siendo relevantes, incluida una profesión que se ha considerado a salvo de la automatización. «No creo que la IA haga que los abogados pierdan sus trabajos, pero creo que los abogados que usan AI derrotarán a aquellos que no usan IA. Y esto se aplica en todas las profesiones», explicó.

Los datos muestran que este cambio es real. En los primeros seis meses de este año, casi 78,000 trabajos de tecnología en los EE. UU. Se perdieron debido a la automatización de IA. Aun así, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. Todavía proyecta que el trabajo de los desarrolladores de software crecerá casi un 18% a 2033, muy por encima del promedio nacional.

A nivel mundial, hasta el 30% del trabajo en los EE. UU. Y alrededor de 300 millones de roles en todo el mundo tienen el potencial de ser diotomatizados en 2030. La demanda de habilidades de IA también aumenta rápidamente, con vacantes de trabajo que llaman a la IA más del doble del año anterior.

Este fenómeno es una advertencia para estudiantes y jóvenes profesionales. El mundo del trabajo ahora exige flexibilidad, habilidades multidisciplinarias y una rápida adaptación a la tecnología, especialmente la IA.

El futuro de una carrera ya no se garantiza solo al elegir un campo particular de la ciencia, sino la capacidad de continuar aprendiendo, innovando y utilizando la tecnología como una herramienta para seguir siendo relevante en el mercado laboral global.