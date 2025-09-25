El destino de SPPG que tiene casos de envenenamiento, las operaciones se detienen al menos 14 días

Yakarta, Viva – Vicepresidente de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) Sony Sanjaya enfatizó que la unidad de servicio de cumplimiento nutricional (Sppg) que experimentó un caso envenenamiento Alimentación de nutrientes gratis (Mbg) Las operaciones se detendrán durante al menos 14 días.

«Los resultados de la prueba de laboratorio (de la Agencia de Supervisión de Drogas y Alimentos) son en promedio 14 días que acaban de salir, ahora los investigadores también proceden, solicitan información, luego recopilan evidencia. Después de eso, luego BGN revisará», dijo Sony en Cibubur, Java Occidental, el jueves.

Menú nutricional gratuito Foto : Viva.co.id/rinna Purnama (Depok)

Mientras SPPG deje de funcionar, BGN evaluará la causa general de intoxicación. Después de ser determinado la causa y se ha demostrado que el SPPG ha realizado mejoras, el permiso operativo se puede emitir nuevamente.

«BGN debe haberlo visto primero, ¿está relacionado con la condición de la instalación o qué? Si las instalaciones han sido reparadas, luego reparaciones, podría haberse emitido, pero hasta ahora solo se ha cerrado, entonces está cerrado especialmente para el septiembre», explicó.

BGN dijo que, a partir de septiembre de 2025, el SPPG cerrado, a saber, Garut, West Java, One Sppg, Tasikmalaya, West Java, 1 Sppg y Banggai, South Sulawesi, 1 Sppg. Además, los últimos casos en SPPG Cipongkor, West Bandung, West Java también se detuvieron temporalmente.

«Otros todavía están investigando porque hay un incidente que lo causa no está envenenado», dijo.

Para manejar casos de envenenamiento en varias regiones, BGN está trabajando con la policía para realizar una investigación. Si se encuentra un elemento intencional, el SPPG se procesará de manera criminal.

«Cada vez que hay un incidente, coordinamos con la estación de policía porque la estación de policía llega a la escena del crimen, tomando una muestra pro -justitia (según la ley), por lo que sí, por supuesto, coordinar desde el principio es así. Si se encuentra con el elemento criminal, hay un elemento de intención, entonces el responsable es el culpa basada en los resultados de la investigación», explicó.

Sin embargo, Sony enfatizó que de todos los incidentes de envenenamiento de MBG que ocurrieron durante nueve meses en operar, no se encontraron casos debido al elemento intencional.

«Hasta ahora, nada ha sido criminalizado y la mayoría de ellos todavía están continuando. Por favor, verifique, vaya al jefe del SPPG, van y vienen a la estación de policía para cuestionar, testimonios», dijo.

BGN también declaró que era responsable de tener todos los gastos médicos debido a la intoxicación por MBG.

«Tenemos fondos, hay algo que obtenemos, por ejemplo, de operaciones, eventos extraordinarios y diversos tipos, definitivamente lo proporcionaremos, está lleno de BGN, todos los gastos médicos), por ejemplo, en la regencia de las Islas Banggai, Central Sulawesi, hay una factura de Rp350 millones del hospital, pagamos todos, incluso ayer, hemos preparado, dijo el Diputado Director de Nanik S. Deyang.

Afirmó que BGN no cobró un centavo por los gastos médicos a los padres, las escuelas o los gobiernos locales por casos de envenenamiento de MBG.

«No carga nada a los padres o al gobierno local, por lo que luego solo el hospital nos llamará, de BGN», dijo. (Hormiga)