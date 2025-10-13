El destino de Nadiem Makarim está en juego, el juez decide hoy sobre el estatus de sospechoso

Jacarta – El público espera tenso los resultados del juicio. antes del juicio propuesto por el ex Ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología Nadiem Makarim.

Lea también: Líderes del Comité de Erradicación de la Corrupción se reúnen con testigos en el caso de las máquinas bancarias de EDC; aquí está la explicación del portavoz



La decisión del juicio determinará el estatus del sospechoso en el presunto caso corrupción obtención Chromebook en el Ministerio de Educación y Cultura, ya sea que se detenga o continúe, se llevará a cabo hoy, lunes 13 de octubre de 2025, en el Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta.

El juicio está programado para las 13.00 horas y estará presidido por el juez único I Ketut Darpawan. Este juicio es una continuación de la demanda previa al juicio interpuesta por Nadiem en relación con su nombramiento como sospechar por la Fiscalía General de la República en un caso de presunta corrupción en la adquisición de Chromebooks para el programa de digitalización educativa 2019-2022.

Lea también: En secreto, el Ministerio de Educación y Cultura y los proveedores reembolsan dinero por carcasas de Chromebook





Nadiem Makarim viste el uniforme de prisión de AGO

El fallo de esta tarde será un capítulo importante en el recorrido legal de Nadiem Makarim. Si el juez acepta su denuncia previa al juicio, automáticamente se perderá el estatus del sospechoso y se deberá detener el proceso de investigación de la Fiscalía. Sin embargo, si es rechazado, el caso continuará hasta la etapa de investigación completa.

Lea también: Expediente del caso Delpedro Cs entregado a fiscal, ¿será juzgado próximamente?



Anteriormente se informó que el ex Ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología (Mendikbudristek) Nadiem Makarim presentó una demanda previa al juicio por su condición de sospechoso en el caso de presunta corrupción en la adquisición de computadoras portátiles Chromebook en el Ministerio de Educación y Cultura en 2019-2022.

La demanda previa al juicio se presentó en el Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta, en el sur de Yakarta, el martes.

«Hoy la lista de peticiones previas al juicio está a nombre del Sr. Nadiem Makarim. El objeto de la demanda es la determinación del sospechoso y la detención», dijo la abogada de Nadiem, Hana Pertiwi.