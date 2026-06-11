El destino de Marcus Rashford cambia drásticamente, el Barcelona toma una decisión sorprendente

VIVA – El futuro de Marcus Rashford vuelve a ser un interrogante. A pesar de tener un desempeño brillante con el Barcelona durante la temporada 2025/2026, los gigantes españoles supuestamente optaron por no convertir al delantero del Manchester United en permanente.

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De hecho, Rashford tuvo una temporada impresionante mientras estuvo cedido en el Camp Nou. De la mano de Hansi Flick, el delantero de la selección de Inglaterra logró recuperar su mejor rendimiento tras vivir momentos difíciles en el Manchester United.

A lo largo de la temporada, Rashford apareció en 48 partidos en diversas competiciones. Aportó 14 goles y 14 asistencias, además de ser una de las figuras importantes detrás del éxito del Barcelona al ganar el título de LaLiga y la Supercopa de España.

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Sin embargo, esta buena actuación aparentemente no fue suficiente para convencer a la dirección blaugrana.

Según un informe del experto en transferencias Fabrizio Romano, el Barcelona ha decidido no activar la opción de compra permanente por valor de 30 millones de euros o alrededor de 560 mil millones de IDR indicada en el contrato de préstamo.

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Esta decisión significó que Rashford tuvo que regresar al Manchester United después de que finalizara oficialmente su período de cesión.

«El Barcelona no pagará la cláusula de rescisión de 30 millones de euros de Marcus Rashford que expirará en los próximos días», escribió Romano.

Sin embargo, la oportunidad de Rashford de volver a vestir la camiseta del Barcelona no está del todo cerrada.

Se dice que el club catalán todavía está abierto a la posibilidad de trabajar con Rashford la próxima temporada, pero a través de un nuevo plan de cesión.

Según se informa, el Barcelona está dispuesto a volver a discutir con el Manchester United si existe una opción que sea más rentable económicamente.

Sin embargo, se cree que este escenario no será fácil de realizar. Además de tener que obtener la aprobación del Manchester United, el Barcelona también está empezando a centrarse en otros objetivos después de incorporar varios jugadores nuevos, incluido Anthony Gordon.

Esta situación obliga a Rashford a regresar temporalmente a Old Trafford a la espera de tener certeza sobre su futuro.

A pesar de la incertidumbre sobre el club, Rashford actualmente tiene un enfoque mucho mayor.

El jugador de 28 años se prepara actualmente con la selección de Inglaterra para afrontar el Mundial de 2026.

Inglaterra está en el Grupo D con Croacia, Ghana y Panamá. Este torneo es una oportunidad de oro para que Rashford demuestre que todavía merece ser considerado uno de los mejores delanteros de Europa.