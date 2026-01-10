El destino de los empleados de KAI Services que acceden a datos y chats de pasajeras sin permiso

Jacarta – Caso sospechoso mal uso de datos personales por empleados sin escrúpulos de PT Reska Multi Usaha o Servicios Kai está atrayendo la atención del público. Una pasajera admitió que fue contactada personalmente por un hombre desconocido que trabajaba en KAI, a pesar de que nunca había compartido el número de teléfono con nadie más que su familia.

Este evento se convirtió viral luego de subir la cuenta X (antes Twitter) @oliveateem_. En la carga, la víctima compartió una captura de pantalla de un breve mensaje de un hombre que afirmó estar sentado en el asiento junto a él durante el viaje en tren.

El hombre escribió: «Señora, este es mi número al lado de su asiento».

La víctima admitió que inmediatamente se sintió incómodo. También reprendió al hombre porque el número que utilizó era un número privado.

«Lo siento mucho, este es un número privado, nunca lo he compartido con nadie más que con mi familia. En realidad, no me sentía cómodo con que accedieran a mis datos y los usaran como tema de chat», escribió la víctima en su respuesta.

Luego la víctima explicó el inicio del incidente. Dijo que el hombre le había pedido que charlara durante el camino, pero que solo respondió cuando era necesario porque se sentía incómodo. La situación se volvió incómoda cuando el hombre de repente dijo el nombre de pila de la víctima, a pesar de que la víctima nunca se había presentado.

Ilustración: Red ferroviaria

«Lo que hizo sonar el gong fue que en medio de la conversación de repente preguntó: ‘Tu nombre es (mi nombre de pila), ¿verdad?’ «Aunque no mencionamos su nombre desde el principio», dijo la víctima.

Al principio, la víctima todavía intentaba pensar en positivo y sospechaba que el nombre aparecía en el billete de viaje. Sin embargo, la rareza se hizo aún más pronunciada cuando el hombre también descubrió la edad de la víctima. «Volvió a preguntar: ‘el año que viene eso significa 26, ¿verdad?’ «A partir de ahí me quedé sorprendido, cómo iba a saberlo», continuó.

Sintiendo que algo andaba mal, la víctima rastreó la identidad del hombre. Admitió que encontró una serie de marcadores en la aplicación de búsqueda de contactos que vinculaban el número del hombre con PT Reska Multi Usaha o KAI Services. Cuando lo confrontaron, el hombre finalmente admitió que había obtenido los datos de la víctima porque trabajaba en KAI.

El destino de los empleados de KAI Services que acceden a los datos sin permiso