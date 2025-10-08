El destino de la profesión de TI en 2030, ¿será realmente sombrío debido a la IA?

Jacarta – Los avances tecnológicos en la era digital siguen presentando nuevos retos y oportunidades para los profesionales ÉL. Cada cinco años en el futuro, el paisaje trabajar Se prevé que la TI experimente cambios significativos, junto con AI comenzó a hacerse cargo de diversas tareas rutinarias.

Esto requiere que los trabajadores dominen no sólo las habilidades técnicas, sino también las habilidades humanas como la resolución de problemas, la colaboración y la adaptabilidad.

Además, empresas de todo el mundo están empezando a enfatizar la importancia del aprendizaje continuo. Los programas de capacitación, mejora y recapacitación son las principales estrategias para mantener relevante al personal de TI.

Dado que la automatización reemplaza los trabajos de nivel inicial, la nueva generación de profesionales de TI debe prepararse con una base técnica más amplia desde el principio. carrera.

Habilidades más necesarias en el futuro

Ilustración de gestión de datos/Inteligencia Artificial (IA).

En un informe del CIO del miércoles 8 de octubre de 2025, ejecutivos y analistas revelaron que las carreras de TI exitosas combinarán cada vez más las habilidades humanas con la IA. Los primeros informes sugieren que la IA está empezando a cambiar el panorama laboral de TI, incluso asumiendo algunos puestos junior.

Por otro lado, está aumentando la demanda de habilidades de apoyo como la alfabetización digital, el trabajo en equipo y la autogestión. “Estas habilidades conllevan una importante prima salarial”, señala el informe.

Por ejemplo, a los científicos de datos se les ofrecen salarios entre un 5% y un 10% más altos si también tienen resiliencia o habilidades éticas. En otras palabras, la combinación de capacidades técnicas y humanas es la fórmula definitiva para la seguridad laboral y el aumento de los ingresos.

Centrarse en la resolución de problemas y la adaptabilidad

En los próximos cinco años, es probable que también disminuya la demanda de habilidades fácilmente reemplazables, como programación básica, documentación y tareas de soporte. Los gerentes de contratación valorarán altamente habilidades como la resolución de problemas, el pensamiento crítico y la adaptabilidad.

«En los próximos tres a cinco años, la trayectoria profesional típica de TI pasará del soporte técnico puro a un modelo híbrido maduro de habilidades humanas y técnicas», dijo Carter Busse, director de información (CIO) de Workato, una empresa de plataforma de automatización basada en la nube con sede en Mountain View, California.