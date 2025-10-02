El destino de la profesión contable en la era de la IA, desde entusiastas solitarios hasta la amenaza de despidos masivos

Yakarta, Viva – Los últimos años, profesión contabilidad En los Estados Unidos enfrentó serios desafíos debido a la falta de trabajo. Esta deficiencia incluso fomenta la insistencia de las reformas de contador público certificado (CPA) en varios estados.

Sin embargo, la situación lentamente comenzó a cambiar. La adopción de la automatización generativa y la tecnología de inteligencia (AI) hace que el trabajo contable se pueda completar más rápido con menos energía.

Según Jack Castonguay, profesor de contabilidad en la Universidad de Hofstra, esta tendencia es el punto de inflexión del mercado laboral contable. «Comenzamos a ver mejoras en los últimos 12 meses», dijo, según lo citado por CFO, jueves 2 de octubre de 2025.

Aunque el número de contadores y auditores en los Estados Unidos aumentó ligeramente a 1.44 millones en mayo de 2024 de 1.43 millones en 2023 (datos de la Oficina Estadística Laboral de EE. UU.), La ansiedad realmente aumentó. La encuesta de 588 Cuenta de pago profesional (AP) por Avidxchange y el Instituto de Finanzas y Gestión mostró que el 45% de los encuestados ahora temían los despidos, aumentando bruscamente del 27% en 2024.

En solo una precaución, el 59% de los encuestados eligió estudiar nuevas habilidades, el 53% tomó proyectos adicionales y el 33% siguió la educación adicional.

Mientras tanto, el informe del Consejo de Controladores reveló que el 53% de los ejecutivos financieros no experimentaron falta de trabajo, el 33% solo era ligeramente deficiente y el 10% enfrentaba deficiencias significativas. Sin embargo, el aumento salarial anual disminuyó a 3.5%, más bajo que el año anterior.

Otras amenazas provienen del reclutamiento en grandes firmas de contabilidad. PWC Planeando reducir el reclutamiento de nuevos graduados para puestos de impuestos y auditorías en los próximos tres años.

Ilustración utilizando el sistema de contabilidad de la revista

Respondiendo a esto, Omar Roubi, un instructor de contabilidad de la Universidad de Colorado Denver, evaluó que la intención de PwC de reclutar menos graduados nuevos en 2028, interpretó que el mercado laboral contable sería cada vez más feroz, o estaban buscando personas más experimentadas desde el principio y se volvieron menos dependientes de los nuevos graduados gracias a la presencia de AI.

Además de los factores tecnológicos, el suministro de mano de obra también está deprimido debido a la disminución en el número de estudiantes que eligen las especialidades de contabilidad. Para superar esto, 22 estados en los EE. UU. Han aflojado las reglas de licencia de CPA al proporcionar experiencias profesionales alternativas como sustituto durante 150 horas de crédito de conferencia.

Castonguay enfatizó que la falta actual de personal contable se basa más en el rol. «No veo deficiencias industriales, sino la falta de ciertos roles», dijo.

Por ejemplo, los analistas de informes financieros aún son difíciles de encontrar, así como los contadores en pequeñas a medianas empresas. Los gobiernos locales como en Minnesota también tienen dificultades para encontrar nuevos auditores, ya que muchos CPA senior se jubilan.

El informe del Consejo del Controlador registra los puestos más difíciles que ocupan el controlador y el asistente del controlador (34%), seguido de contabilidad/informes financieros (27%), cuentas por pagar (22%), contador técnico (19%), cuentas por cobrar (19%) y analistas FP&A (18%).