El destino de Ahmad Sahroni, Eko Patrio a Uya Kuya después de ser desactivado como miembro del DPR

Yakarta, Viva – Vicepresidente RPD RI Sufmi Dasco Ahmad transmitió las últimas noticias relacionadas con la desactivación de varios miembros del Parlamento Indonesio por parte de su partido. Algunas cosas transmitidas son que los miembros que han sido desactivados no obtienen sus derechos financieros.

«A los miembros del parlamento indonesio que han sido desactivados por sus partidos políticos no se les paga por sus derechos financieros», dijo Dasco en una conferencia de prensa en el Complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta, viernes 5 de septiembre de 2025.



Liderazgo de la conferencia de prensa del parlamento indonesio

Dasco agregó, el liderazgo del DPR también solicitó al Tribunal Honorario de la Cámara de Representantes (MKD) del Parlamento indonesio para coordinar con el tribunal de sus respectivos partidos políticos que habían comenzado un examen de miembros de DPR desactivados.

«Para los miembros que han sido procesados ​​inactivos por el partido del partido, cada uno entregado por el liderazgo del DPR ha escrito una carta al liderazgo del Tribunal Honorario del Consejo para coordinar con el tribunal del partido de cada miembro para ser seguido de acuerdo con las disposiciones», dijo.

También transmitió que la decisión de desactivación era una forma preventiva mientras se procesaba en el tribunal del partido, porque la desactivación aún no estaba en el proceso. En la actualidad, el líder del DPR le pide al tribunal honorario del consejo que coordine con sus respectivos tribunales de partidos que realicen el proceso de conformidad con las disposiciones existentes.

«El resultado es lo que veremos los resultados de la sesión de ética más tarde para que el tribunal honorario del consejo y el tribunal del partido coordinen el mecanismo se hayan regulado de acuerdo con las reglas existentes», dijo.

Reportado anteriormente, varios partidos políticos más tarde desactivaron sus cuadros del parlamento indonesio debido a declaraciones y acciones que habían causado controversia.

El partido nasdem desactivó Ahmad Sahroni Y Nafa Urbach. Pan desactivado Eko Patrio Y Vas a. Golkar desactivó a Adies Kadir, vicepresidente del Parlamento Indonesio, después de sus comentarios sobre el aumento en la Junta de Asignaciones, cosechen polémicas.