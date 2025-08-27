El destinador de Mitsubishi se convirtió en una nueva amiga de la chica en la calle

Denpasar, Viva – Mitsubishi Motors Indonesia lanzó recientemente oficialmente el último SUV llamado Destinator, que se dice que es adecuado para mujeres. El embajador de la marca de Mitsubishi, Rifat Sungkar, enfatizó ese diseño móvil Esto nació del aporte de las mujeres.

«Involucramos a muchas mujeres, porque consideramos que las mujeres son tomadoras de decisiones», explicó, citado por Viva Automotive el miércoles 27 de agosto de 2025. Según él, las mujeres son las más conocidas al elegir un automóvil familiar.

Una de las necesidades principales es el espacio de almacenamiento. Destinator viene con 25 compartimentos que se pueden usar para almacenar varios artículos.

«Desde botellas, zapatos, teléfonos celulares, tabletas, cargador, todos tienen un lugar», agregó Rifat. Esta característica hace que las mujeres sean más prácticas cuando viajan.

No solo una cuestión de almacenamiento, la posición sentada también está diseñada para dar confianza. Con el concepto de asiento de teatro, todos los pasajeros pueden disfrutar de una vista amplia.

«Al mercado indonesio le gusta una posición alta, porque se siente más seguro», dijo. Las mujeres se sienten más cómodas al conducir.

La seguridad también es una preocupación con la existencia de cinco modos de conducción. Comenzando desde carreteras secas, húmedas, hasta grava se puede anticipar fácilmente.

«Cuando llueve muchas dudas, siempre digo, solo ponlo en modo húmedo», explicó Rifat. El sistema inteligente del automóvil estabilizará automáticamente el volante y el motor.

Con esta tecnología, el riesgo de que los automóviles pierdan el control se puede reducir. Las mujeres no necesitan preocuparse al enfrentar caminos resbaladizos. «Las chicas quieren conducir todo tipo, sin problemas», dijo.