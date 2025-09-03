





A corrimiento de tierras borró una aldea en la región occidental de Darfur de Sudán, matando a un estimado de 1000 personas en uno de los desastres naturales más mortales del país africano, dijo un grupo rebelde que controla el área el lunes por la noche. La tragedia ocurrió el domingo en el pueblo de Tarasin en las montañas de Marrah del centro de Darfur después de días de fuertes lluvias a fines de agosto, dijo el ejército del movimiento de liberación de Sudán en un comunicado.

«La información inicial indica la muerte de todos los residentes de la aldea, que se estima que son más de 1000 personas. Solo una persona sobrevivió», se lee en el comunicado. El pueblo fue «completamente nivelado al suelo», dijo el grupo, apelando a la ONU y a los grupos de ayuda internacional para obtener ayuda para recuperar los cuerpos. Las imágenes compartidas por el medio de comunicación de Marrah Mountains mostraron un área aplanada entre las cadenas montañosas con un grupo de personas que lo buscan.

La gente inspecciona los escombros después del deslizamiento de tierra. Fotos/AFP

La tragedia se produjo como una devastadora guerra civil ha envuelto a Sudán después de las tensiones entre el ejército del país y el paramilitar Las fuerzas de apoyo rápido explotaron en combates abiertos en abril de 2023 en la capital, Jartum y en otras partes del país. La mayor parte de la región de Darfur, incluidas las montañas de Marrah, se ha vuelto en su mayoría inaccesible para los grupos de la ONU y la ayuda que reciben restricciones paralizantes y luchas entre el ejército de Sudán y el RSF.

Las montañas de Marrah son una cadena volcánica resistente que se extiende por 160 km al suroeste de El-Fasher, un epicentro de lucha entre el ejército y el RSF. El área se ha convertido en un centro para familias desplazadas que huyen de las luchas en El-Fasher y sus alrededores. El pueblo de Tarasin se encuentra en las montañas centrales de Marrah, un área volcánica con una altura de más de 3000 metros en su cumbre.

Patrimonio del Patrimonio Mundial, la cadena de montaña es conocida por su temperatura más baja y mayor lluvia que las áreas circundantes. Se encuentra a más de 900 km al oeste de la ciudad capital de Jartum.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo

atoptions = {`key`:` d0ddb8ef8f1a62a8cdd22fac27fc5ea7`, `format`:` iframe`, `altura`: 90,` width`: 728, `params`:}};





Fuente