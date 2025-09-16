El desertor de Corea del Norte y la emisora ​​de radio Kim Seong-Min pasa a 63







Kim Seong-Min, un prominente Desertor norcoreano quien usó transmisiones de radio, palos USB y una red de fuentes en el país secreto para informar al público norcoreano sobre la verdad de su gobierno autoritario, ha muerto. Tenía 63 años. El fundador de la Radio Free de Corea del Norte con sede en Seúl fue declarado muerto en un hospital de Seúl el viernes, años después de luchar contra un cáncer de pulmón que recientemente se extendió a su hígado, dijeron sus antiguos colegas.

Dijeron que Kim fue incrustado y que sus restos fueron colocados en un columbario cerca de la frontera con Corea del Norte, «nosotros, los desertores de Corea del Norte, perdimos a uno de nuestros líderes. Estamos seguros de si tendremos ese líder nuevamente. Realmente fue nuestra esperanza», dijo Choi Jung-Hoon, un desertor que trabajó con Kim durante siete años.

Transmisiones de radio de onda corta

Kim, un ex capitán del ejército norcoreano que llegó a Corea del Sur En 1999, comenzó las transmisiones de radio de onda corta en Corea del Norte, donde la mayoría de las personas no tienen acceso oficial a noticias extranjeras `en 2005. Fue la primera estación de radio civil de surcorana del Sur dirigida por un desertor.

Las noticias de su estación han incluido todo, desde historias de éxito de los desertores norcoreanos en Corea del Sur y los supuestos estilos de vida de lujo de la familia Kim de la familia Kim del Norte hasta las noticias políticas en Corea del Sur, los Estados Unidos y otros lugares.

Antes de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de 2012, Kim le dijo a The Associated Press que su estación registró un programa especial que explica un sistema electoral estadounidense y lo comparó con un sistema norcoreano, donde un único candidato gana casi el 100 por ciento de los votos emitidos en cada distrito en las elecciones parlamentarias.

«También explicamos que en Corea del Sur es difícil para un candidato ganar más del 50 por ciento de los votos emitidos, ya que hay diversas opiniones. (En los Estados Unidos), los retadores a menudo compiten contra un presidente titularY enfatizamos que eso es algo que no podría suceder en Corea del Norte «, dijo Kim.

La estación de Kim también arrojó botellas de plástico que contienen palos USB con noticias mundiales y dramas de televisión de Corea del Sur y canciones de K-pop en el mar para dejarlas flotar hacia las costas de Corea del Norte en las mareas. Tenía fuentes en Corea del Norte que usaban teléfonos móviles ilegales para recurrir a las noticias del país antes de que su estación los transmitiera a personas en otras partes de Corea del Norte. Kim apareció con frecuencia en manifestaciones, foros y programas de televisión para criticar los registros de derechos humanos ampliamente condenados de Corea del Norte.

‘Ayuda a la gente a entender’

Los trabajos de Kim enojaron a Corea del Norte, que mantiene un control extremadamente ajustado sobre la propagación de información externa a sus 26 millones de personas como una forma de reforzar el El agarre de la familia Kim sobre el poder. Los medios estatales de Corea del Norte llamaron a Kim «una basura humana». Kim también recibió parcelas que llevaban ratones y muñecas muertos atrapadas con cuchillos, probablemente de grupos de Corea del Norte en Corea del Sur.

En otra entrevista con la AP en 2014, Kim discutió el tema de precisión de las noticias de Corea del Norte, que extraños como él obtuvieron las conversaciones telefónicas con sus contactos en el norte, pero a menudo resultó ser falso. «Hay muchas historias sobre Corea del Norte, y creo que todos son buenos siempre que no elogien ese país», dijo Kim. «Creo que ayudarán a las personas a comprender la dictadura del norte».

Kim les dijo a sus colegas que se sentía profundamente satisfecho cada vez que algunos desertores norcoreanos le dijeron que habían escuchado sus transmisiones de radio en el norte. Entre ellos está Lee Si-Young, quien trabajó con Kim durante unos 10 años y se convirtió en nuevo jefe de su estación de radio en diciembre, después de que la condición de Kim empeoró. Lee dijo que cuando conoció a Kim, pudo reconocer su voz cuando apareció en transmisiones de radio que ella había escuchado «Estaba tan emocionada de conocer y trabajar con él aquí», dijo.

`Dirigido a una unificación liberal ‘

Las campañas civiles para transmitir las noticias fuera de Corea del Norte han sufrido un gran revés después de que el actual gobierno liberal de Corea del Sur, dirigido por el presidente Lee Jae Myung, comenzó a tomar medidas enérgicas en un intento por aliviar las tensiones con Corea del Norte desde que asumió el cargo en junio.

Lee Si-Young dijo que su grupo dejó de flotar botellas de plástico, mientras que otras organizaciones suspendieron los vuelos de grandes globos con folletos de propaganda y palitos USB a través del borde. El gobierno de Lee detuvo las transmisiones de radio clave administradas por el gobierno a Corea del Norte, pero no ha pedido a los grupos cívicos que hicieran lo mismo.

El Estación de radio de Corea del Norte gratis Airs transmite dos horas al día. Lee Si-Young dijo que Kim participó en transmisiones hasta julio y le dijo a ella y a otros que «nuestros esfuerzos por enviar noticias exteriores a Corea del Norte no deben ceder hasta que se quede un último desertor».

La transmisión del lunes publicada en el sitio web de la estación todavía utiliza los comentarios de apertura pregrabados de Kim. «Hola, Compatriotas de Corea del Norte. Ahora, estamos comenzando libres de radio de radio de Corea del Norte desde Seúl, la capital de la República de Corea», dijo Kim. «Nuestro objetivo es derrocar la dictadura de Kim Jong Un y lograr una unificación liberal en la península coreana».

