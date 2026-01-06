El deseo de un ciudadano: ¡Más parques para Mumbai, por favor!







Quizás uno de los deseos más fervientes de la ciudadanía, tal y como afirma la Corporación Municipal de Brihanmumbai (BMC) elecciones Telar, es para más espacios abiertos o parques en la ciudad. Se podría decir que esto es utópico, dado el ritmo al que se está produciendo el «desarrollo» y la infraestructura que está surgiendo, siendo mejorada o reemplazada.

Sin embargo, la esperanza es eterna y queremos ver a los candidatos que parecen estar en plena marcha prometiendo a los posibles votantes su servicio, atención y acción si son elegidos, hacer todo lo posible para aumentar el espacio abierto en cualquier distrito que representen.

No somos demasiado ambiciosos; lo que queremos es limpiar el estacionamiento ilegal y reemplazar esa franja o pequeño lugar por algo verde. Incluso si es un parche, ridículo para un parque, queremos que eso suceda. En una ciudad carente de ecología, ese pequeño detalle también marca la diferencia. Es necesario limpiar los espacios abiertos existentes que son inutilizables por innumerables razones: o están barricados por algún motivo o hay escombros y basura amontonados sobre ellos debido a algún trabajo en curso. Aprovecha al máximo los pequeños rincones que se pueden transformar en espacios llamativos o incluso un trozo de acera al que le vendría bien un lavado de cara con plantas a un lado.

Haga todo lo posible para liberar espacio para los locales. Puede que eso no se traduzca en un jardín, pero puede ser un pequeño rincón verde relajante. En 2021, este periódico informó cómo un callejón sin salida de una carretera de SoBo cobró vida después de que pasó de ser un vertedero de escombros inútil a un espacio verde y estético para el público, con plantas y flores plantadas en el espacio, gracias a los esfuerzos colectivos de los ciudadanos y la comunidad. BMC.

Los representantes no sólo se convierten en la voz del pueblo, sino en los «pulmones» de los propios lugareños al regalarles un precioso trozo de verde. Un parque entero significaría una hermosa recompensa.

