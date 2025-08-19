El deseo de MPOK Alpa murió el viernes otorgado

VIVA – Salida del comediante MPOK ALPA El viernes 15 de agosto de 2025, dejando profunda tristeza para la familia, amigos y fanáticos. Sin embargo, en medio de la tristeza, una conmovedora historia espiritual estaba escondida y emocionada del corazón.

Leer también: John LBF vertió IDR 300 millones por el costo de la educación de los niños



El marido, Aji Darmajireveló que el deseo del fallecido a morir El viernes resultó ser una realidad, como si Dios otorgara su oración.

Aji dijo que este deseo surgió después de que MPOK Alado siguió una recitación. En la recitación, escuchó una explicación de un clérigo sobre las características especiales de la muerte el viernes. Según las enseñanzas transmitidas, se cree que alguien que murió ese día está libre de preguntas en la tumba.

Leer también: La historia del cáncer de mama IDAP, esta es la sorpresa de Billy Syahputra cuando la primera vez que MPOK está abierta a la peluca



«Había participado en la recitación. ‘PA, PA, si el Ustaz dijo, el hadiz del Profeta, si la gente murió el viernes sin la pregunta'», dijo Aji Darmaji, imitando las palabras de su difunta esposa, cuando se conoció en la funeraria en el área de Ciganjur, South Jokarta, el domingo 17 de agosto, 2025.

La conversación continuó en un significado inocente pero completo de MPOK ALPA. MPOK Alpa expresó su deseo de morir el viernes para que el camino fuera facilitado.

Leer también: Reveló Iis Dahlia, Mpok Alpa había sentido esta corazonada la noche antes de morir



«Entonces preguntó: ‘¿No está bien, señor?’ «Correcto, dijo el hadiz del Profeta», dijo Aji.

«‘Si es así, mamá murió el viernes, PA, significa que es más fácil'», agregó Aji, recordando las palabras de su esposa.

Inesperadamente, ese simple discurso parecía hacerse realidad. MPOK ALPA exhaló su último aliento justo el viernes 15 de agosto de 2025, alrededor de las 08.00 WIB.

«Ahora ese es Dios de sus oraciones, MPOK murió el viernes a las ocho a las ocho», agregó Aji Darmaji.

Esta historia da un poco de alivio a la familia y amigos que quedan atrás. Muchos creen que el verdadero deseo de MPOK Alpa se convirtió en una señal de que murió en un estado de Husnul Khatimah, un buen final. Esta creencia es un consuelo en medio de una pérdida profunda.

La triste noticia de la partida de MPOK ALPA fue entregada por primera vez por otros artistas, Irfan Hakim y Raffi Ahmad. El comediante de 38 años y el comediante murió después de luchar contra cáncer Sufrió durante los últimos tres años.

Dejó a su esposo, Aji Darmaji, y cuatro hijos, incluidos un par de gemelos que ni siquiera tenían un año. Aún más conmovedor, MPOK ALPA aparentemente ha sido sentenciado a cáncer cuando está embarazada de los gemelos, pero aún así lucha por el bien de su familia.

La historia de la partida de MPOK Alpa no solo deja de luto, sino también lecciones sobre la fe y la fortaleza. Su deseo de ser otorgado a morir el viernes se convirtió en un recordatorio del poder de Dios al otorgar la oración, incluso a través de palabras simples.