El deseo de Kim Woo Bin de casarse a la edad de 35 años se hace realidad

Seúl, VIVA – La feliz noticia nos llega de la pareja de actores surcoreanos. Sí Y Shin Min Ah. La pareja, que lleva saliendo una década, finalmente se casará en diciembre de 2025.

Lea también: MÁS POPULAR: Kim Woo Bin anuncia matrimonio con Shin Min Ah, ¿por qué se divorcia Marissa Anita?



Se sabe que los dos ocupan el quinto lugar entre las «parejas de celebridades con más probabilidades de casarse el próximo año» según Entertainment Company Plus. Esto finalmente se hará realidad en un futuro próximo. ¡Vamos, desplázate más!

Ahora, los fans recuerdan la aparición anterior de Kim Woo Bin en un programa de variedades, donde reveló su sueño personal de casarse a la edad de 35 años.

Lea también: Shin Min Ah niega haber estado embarazada antes de su boda con Kim Woo Bin



«Quiero casarme alrededor de los 35 años», dijo Kim Woo Bin, informado por KBIZoom, el viernes 21 de noviembre de 2025.

Kim Woo Bin explicó que su deseo de casarse no era sólo ser un buen marido para su pareja, sino también ser padre y compañero de vida.

Lea también: Anuncia matrimonio a través de una carta escrita a mano, Kim Woo Bin: Construiré una familia



«Quiero ser un marido y un padre que sea como un amigo, como mis padres», subrayó.

Incluso añadió en tono de broma que estaría encantado de tirar los restos de comida y clasificar los materiales reciclables para su futura esposa.



Kim Woo Bin es el hijo de Shin Min Ah

Nacido en julio de 1989, Kim Woo Bin cumplirá 36 años en 2025, una edad internacional, lo que significa que cumplió su deseo exactamente a la edad que predijo. Mientras tanto, Shin Min Ah, nacida en abril de 1984, tiene actualmente 41 años.

Recordando este viejo deseo, esto significa que Kim Woo Bin logró realizar su deseo de casarse alrededor de los 35 años.

Kim Woo Bin y Shin Min Ah se conocieron mientras filmaban un comercial en 2014. Su cercanía pasó desapercibida para el público hasta que finalmente confirmaron la noticia en 2015.

Su historia de amor se profundizó cuando a Kim Woo Bin le diagnosticaron cáncer de nasofaringe, apenas dos años después de su relación.

Durante su lucha contra esta rara enfermedad, Shin Min Ah siempre estuvo a su lado, brindándole un apoyo inquebrantable. Incluso después de una pausa de dos años y medio, Kim Woo Bin se recuperó por completo en 2019 y volvió a aparecer en público.