El deseo de Irish Bella de casarse con un hombre rico se dio cuenta

VIVA – Bella irlandesa Participó en hacer tendencias en las redes sociales que muestran que uno de sus sueños se ha realizado. En el contenido subido a su cuenta personal de Tiktok recientemente, el irlandés Bella demostró que su esperanza de casarse con un hombre rico se había hecho realidad.

«Espero casarme con un hombre rico (espero casarme con un hombre rico)», escribió Irish Bella en su video, citado el viernes 5 de septiembre de 2025.

La esperanza de encontrar un alma gemela rica se hizo realidad a la edad de 28 años. Irish Bella es ahora una esposa Montones sabri Que según él es rico en todo, tanto en términos de emocional a financiero.

«Rico en amor, rico en atención, rico en diversión, rica en lealtad, rica en familia, rica en salud, rica en comprensión», explicó.

Irish Bella compartió varios momentos especiales que se habían hecho con su esposo. Comenzando por dar dote matrimonio en forma de mezquita, y el momento en que Haldy Sabri lo estropeó.

3 años a la deriva hace que el irlandés Bella se vea más mimado para su esposo. Haldy Sabri también sin dudarlo prestó su atención a través de un toque físico al irlandés Bella y sus hijos.

El irlandés Bella también compartió su felicidad cuando viajaba al extranjero con su esposo. Ambos también han adorado a Umrah juntos.

Aunque conocido como hombre de negocios, Haldy Sabri también a menudo tiene lugar con la familia. Parece que Haldy Sabri se tomó el tiempo de hacer ejercicio con el irlandés Bella e invitar a sus hijos a ir a jugar.

Al ver la vida de Irish Bella en este momento, muchos internautas se sintieron agradecidos porque la actriz había ganado su sueño. No unos pocos que elogiaron el coraje del irlandés Bella fuera de su zona tóxica que solía defender a Ammar Zoni.

«Durante años con las personas mayores en la relación tóxica, debe liberarse rápidamente y debe ser valiente para tomar la decisión de liberarlo», dijo los internautas.

«Realmente tenemos que tomar una decisión en la zona tóxica o lastimadas para que podamos obtener nuestra felicidad», dijo otro.

«Podría decirse que el matrimonio con la persona real de Royal debe traer felicidad», dijo otro.

Irish Bella se casó oficialmente con un hombre de negocios de Aceh, Haldy Sabri, el 19 de octubre de 2024 en su residencia en Cinere, Depok, West Java. Este matrimonio se llevó a cabo en privado, solo al que asistieron familiares y amigos cercanos, con un elegante matiz blanco.

El único matrimonio Mascawin, en forma de mezquita, está en el centro de atención pública. Irish y Haldy se sometieron al proceso de Ta’aruf sin salir con sus amigos, Erlyanie y Puadin Redi.

Ambos tienen dos hijos de matrimonios anteriores; Irlanda se divorció de Ammar Zoni en febrero de 2024, mientras que Haldy era viudo después de perder a su esposa, Dwi Astuti. Este matrimonio sorprendió al público porque su relación anterior no fue expuesta.