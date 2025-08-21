El desencadenante de los enfrentamientos de los residentes en Ambon seguía siendo un estudiante vocacional

Ambon, Viva – Los enfrentamientos entre los ciudadanos en el área de Hunuth, Ambon City, Maluku, se tragaron una víctima, dieron como resultado 35 casas en llamas y dañadas, y obligaron a 636 personas a evacuar. La policía finalmente logró revelar que el principal desencadenante en los disturbios resultó ser un estudiante.

El jefe de policía adjunto de Maluku, el general de brigada Imam Thobroni, dijo que la policía había asegurado a varias personas involucradas, incluidos los principales actores que desencadenaron una conmoción.

«Nos hemos asegurado que los perpetradores de las iniciales son (19) todavía son estudiantes y actualmente los perpetradores de los desencadenantes de enfrentamientos están en examen más detallado», dijo en Ambon, citado desde Antara el jueves (8/21/2025).



Maluku Jefe Adjunto de Policía General Imam Thobroni reveló un caso de choque en Ambon

Explicó que los disturbios comenzaron con el problema de las peleas entre los estudiantes. En el incidente, está apuñalando a un estudiante hasta la muerte. El incidente luego desencadenó la ira de un grupo de personas que atacaron a otros grupos, causando grandes daños.

El arresto de Is Who es un estudiante vocacional en Ambon fue llevado a cabo en su casa en la aldea de Tulehu, regencia central de Maluku. La policía también aseguró evidencia en forma de un arma afilada utilizada para apuñalar a la víctima y un conjunto de uniformes escolares.

Además de la detención, la policía ahora también ha identificado a los perpetradores de la quema de la casa. Evidencia, declaraciones de los testigos, hasta que se recopilen los videos en quemaduras circulantes para atrapar a otros perpetradores.

«Hemos reunido pruebas, testigos y videos quemadores que circulan para obtener más arrestos a los perpetradores», dijo Imam.

Afirmó que el manejo de este caso era una prioridad para la policía para que el conflicto no se ampliara. También afirmó continuar acercándose a los líderes de la comunidad, el rey del estado, los líderes religiosos, al gobierno local para mantener la conductividad.

«No solo tomamos medidas contra los perpetradores, sino que también tomamos medidas persuasivas al involucrar a todas las partes, para que no vuelvan a ocurrir incidentes similares», dijo.

El subdirector de policía también apeló a los residentes que no sean provocados fácilmente por problemas que podrían desencadenar conflictos sociales.

«El proceso legal continúa. Instamos a todos los ciudadanos ambonidos a abstenerse y confiar la resolución de problemas a las autoridades», dijo. (ENTRE)