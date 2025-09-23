El desempleo continuará aumentando mientras se roben los votos, dice Gandhi







Líder del congreso Rahul Gandhi El martes afirmó que mientras las elecciones sean «robadas», el desempleo y la corrupción continuarán aumentando y afirmarán que los jóvenes ya no tolerarán «robo de empleo» y «robo de votos».

En una publicación sobre X en Hindi, el líder de la oposición en el Lok Sabha dijo que el desempleo es el mayor problema que enfrenta la juventud en la India y está directamente vinculado a «Vote Chori».

El mayor problema de la juventud en la India es el desempleo, y está directamente relacionado con el robo de votos. Cuando un gobierno llega al poder después de ganar la confianza de la gente, es su primer deber dar empleo y oportunidad a los jóvenes. Pero BJP no gana las elecciones honestamente: están robando y encarcelando a las instituciones … pic.twitter.com/dldmdyol5i – Rahul Gandhi (@rahulgandhi) 23 de septiembre de 2025

Cuando un gobierno gana la confianza pública y llega al poder, su primer deber es proporcionar empleo y oportunidades a los jóvenes, dijo.

«Pero el BJP no gana las elecciones honestamente: permanecen en el poder al robar votos y controlar las instituciones», alegó Gandhi.

Es por eso que el desempleo ha alcanzado un máximo de 45 años, dijo.

«Es por eso que los trabajos están disminuyendo, los procesos de reclutamiento se han colapsado, y el futuro de los jóvenes está siendo comprometido. corrupción«Dijo Gandhi.

«Los jóvenes del país trabajan duro, sueñan y luchan por su futuro. Pero (el primer ministro Narendra) Modi se centra únicamente en sus relaciones públicas, haciendo que las celebridades canten alabanzas para él, y ganancias multimillonario. Se ha convertido en la identidad del gobierno para romper las esperanzas de los jóvenes y dejarlas frustradas», dijo el ex jefe del Congreso.

«Ahora, la situación está cambiando. Los jóvenes de la India entienden que la verdadera pelea no es solo por el trabajo, sino en contra del robo de votos. Porque mientras se roben las elecciones, el desempleo y la corrupción continuarán aumentando», dijo.

Los jóvenes ya no tolerarán «robo de empleo» o «robo de votación», afirmó Gandhi.

«El último patriotismo ahora radica en liberar a India del desempleo y el robo de votos», dijo.

Gandhi también compartió un montaje de video de pantalla dividida de la protesta de carga de la policía de la policía estudiantes Buscando trabajos en la mitad de la pantalla y el primer ministro Modi plantando árboles jóvenes, alimentando pavos reales y practicando yoga en la otra mitad de la pantalla.

