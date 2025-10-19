El desempeño de la inmigración en un año registró un PNBP de 8,3 billones de rupias, un aumento del 18,6 por ciento

Jacarta -Ministerio Inmigración y Correccionales registraron logros significativos el año pasado. La Dirección General de Inmigración logró incrementar los Ingresos Estatales No Tributarios (PNBP) por valor de 8,3 billones de IDR al 17 de octubre de 2025, o un aumento de alrededor del 18,6% en comparación con el mismo período del año anterior de 7 billones de IDR.

Este aumento es un fuerte indicador de una gobernanza de la inmigración cada vez más eficaz, orientada a la transparencia, el cumplimiento y la mejora de la calidad de los servicios públicos.

Plt. El director general de Migración, Yuldi Yusman, dijo que el aumento del PNBP no solo proviene de servicios directos como la emisión de pasaportes, visas y permisos de residencia, sino también de factores estructurales que fortalecen el desempeño organizacional.

«La innovación de servicios y la transformación digital han aumentado la eficiencia y la calidad de los servicios públicos, aumentando así la confianza del público y de los inversores», dijo Yuldi a los periodistas el domingo 19 de octubre de 2025.

Yuldi Yusman dijo que hasta ahora se han logrado varios avances e innovaciones, a saber, All Indonesia, un sistema de integración entre agencias que acelera el proceso de declaración de pasajeros en los principales aeropuertos y puertos. Golden Visa Indonesia, una política innovadora para atraer inversores y talento global de calidad.

“Sala de inmigración«, instalaciones premium en aeropuertos internacionales que brindan un servicio rápido, cómodo y elegante para titulares de visas prioritarias, inversionistas e invitados estatales», dijo.

Aparte de eso, continuó Yuldi, la Dirección General de Inmigración también está fortaleciendo la aplicación de la ley y la integridad interna a través de operaciones de seguimiento de la inmigración y la aplicación de códigos de ética.

Logros y Logros

Yuldi Yusman agregó que el año pasado la Dirección General de Inmigración tuvo logros y logros, a saber, la campaña «La inmigración protege al país» que ganó el premio de plata del Premio de Relaciones Públicas de Indonesia 2025 y la implementación de la digitalización de los servicios de permisos de estadía y visas doradas recibió el reconocimiento del Ministerio de Reforma Administrativa y Burocrática como la mejor innovación en el servicio público.

«Con estos logros, la Dirección General de Inmigración ha demostrado una verdadera transformación en la mejora del desempeño, la integridad y la calidad de los servicios públicos basados ​​en tecnología y datos», afirmó

Yuldi enfatizó que la Dirección General de Migración está comprometida a continuar brindando el mejor servicio a la comunidad, garantizando seguridad jurídica a los extranjeros y manteniendo la soberanía estatal a través de un sistema migratorio adaptativo y de alta integridad.