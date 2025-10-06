El descuento del automóvil de Mazda alcanza los 100 millones de IDR, válido solo 2 días

Yakarta, Viva – Mazda Conocido como una de las marcas automotrices japonesas que prioriza diseños elegantes y comodidad de conducción. La filosofía del Jinba-Ittai que fue llevado enfatizó la armonía entre el conductor y el vehículo.

En Indonesia, PT Eurokars Motor Indonesia (EMI) se convirtió en el distribuidor oficial de esta marca. Desde los últimos años, EMI presenta rutinariamente la agenda anual de Mazda Power Drive. En 2025, el evento se celebró nuevamente en Shangri-La Yakarta del 11 al 12 de octubre.

Mazda Power Drive 2025 no es solo un evento de exhibición, sino también una oportunidad de manejo de pruebas para los visitantes. Pueden sentir el rendimiento directamente móvil a través de una ruta especial a lo largo de 2 km. Además, también hay sesiones educativas para zonas familiares con actividades interactivas.

«Mazda Power Drive es el evento de prueba de prueba más grande que presentamos constantemente desde 2018. Esta es la mejor oportunidad para explorar casi todas nuestras líneas», dijo Ricky Thio, director de operaciones de EMI, citado por Viva Automotive el lunes 6 de octubre de 2025.

Una de las atracciones de este año es un gran descuento. Mazda dio un precio con descuento de hasta Rp100 millones. Esta oferta está respaldada por un esquema de financiamiento flexible con socios oficiales.

El fabricante de automóviles japonés todavía incluye el servicio después de las ventas para cada compra de la unidad. Los consumidores obtienen una garantía de cinco años o 150,000 km, así como tres años de mantenimiento gratuito o 60,000 km. Los servicios adicionales incluyen asistencia en la carretera de emergencia en el área metropolitana de Yakarta.

Los modelos que se pueden probar durante el evento incluyen SUV a hatchbacks. Entre ellos están Mazda CX-3, CX-5, CX-8, CX-30, CX-60, CX-80 y Mazda 3 Hatchback. Un total de 18 vehículos están disponibles para los visitantes.

Según Viya Arsawireja, Gerente General de Marketing y Comunicaciones de PT EMI, la experiencia de conducir es la clave para comprender a Mazda.

«El diseño de Mazda se ha atraído del exterior, pero la verdadera esencia es cuando se conduce. Por lo tanto, Mazda Power Drive es un momento importante», dijo.

Este evento también proporciona un programa de intercambio para propietarios de autos antiguos. Tanto Mazda como no Mazda, los vehículos se pueden intercambiar para obtener las últimas unidades. Además, también ofrecen promociones para accesorios oficiales con cuotas por ciento de cero por ciento de hasta seis meses.