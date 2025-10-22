El descuento de este mes en motos Honda alcanza los 8 millones de IDR

Jacarta – paseos en honda como principal distribuidor motocicleta Honda en las zonas de Yakarta y Tangerang ha vuelto a sorprender a los aficionados a las motos deportivas.

Lea también: El precio de una Yamaha RX-King usada es cada vez más disparatado



A partir de octubre de 2025, varios modelos superiores, como la Honda CBR250RR, CBR150R y CB150X, recibirán grandes descuentos de precio, y el valor de descuento más alto alcanzará los 8 millones de IDR.

Este programa se aplica a los consumidores minoristas que compran unidades en la carretera de Yakarta, ya sea en efectivo o a crédito, a través de la red oficial de concesionarios Wahana Honda.

Lea también: Los corredores del AHRT vuelan el rojo y el blanco en el circuito de Sepang



Visto por VIVA Otomotif en su sitio web oficial el miércoles 22 de octubre de 2025, el modelo con mayor descuento proviene de la Honda CBR250RR, que obtiene un descuento de hasta 8.000.000 IDR para compras a crédito.

El precio oficial de esta motocicleta deportiva de dos cilindros se registra en 67.168.000 IDR OTR Yakarta, incluido el 11 por ciento del impuesto sobre el valor añadido (IVA). Además del descuento, los consumidores también obtienen una bonificación de cuatro cambios de aceite gratuitos durante el período de la promoción.

Lea también: Cientos de miles de motocicletas fabricadas en Rhode Island se venden bien en el extranjero



Para los aficionados a las motos deportivas de 150 cc, Honda también ofrece una atractiva promoción para la CBR150R. Este modelo obtiene un descuento de hasta 4.000.000 IDR para compras a crédito, además de una reducción de plazo de hasta tres veces y un bono de cuatro cambios de aceite gratuitos.

El precio oficial de la CBR150R se registra en IDR 39.203.000 OTR Yakarta, y este programa se aplica a los tipos JMM, JML, JM2, KEA y KE0. La oferta es válida durante octubre de 2025 y se puede utilizar en toda la red de concesionarios Wahana Honda.

Sin olvidar que el modelo Honda CB150X Adventure Touring también obtiene un descuento similar, es decir, hasta 4.000.000 IDR para compras a crédito. Los consumidores pueden elegir un plan de reducción de plazo de hasta tres veces o cuotas reducidas de hasta 50.000 IDR por mes, y obtener una bonificación de cuatro cambios de aceite gratuitos. El precio oficial de la CB150X se registra en 35.203.000 IDR OTR, con códigos de tipo JX0 y JXA.

Además de importantes descuentos en los precios, se espera que los servicios adicionales en forma de cambios de aceite gratuitos proporcionen más comodidad en el mantenimiento inicial del vehículo.

La oferta de descuento de hasta 8 millones de IDR y varios beneficios adicionales solo es válida hasta el 31 de octubre de 2025, en toda la red oficial de concesionarios Wahana Honda Jakarta y Tangerang.