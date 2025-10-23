El desarrollo sostenible debe abordar el hambre

Jacarta – Presidente BrasilLuiz Inácio Lula da Silva, destacó su compromiso con el fortalecimiento de la asociación estratégica entre Brasil e Indonesia en diversos campos. Esta declaración fue transmitida por el Presidente Lula en una declaración de prensa conjunta con el Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto, en el Palacio Merdeka, Yakarta, el jueves 23 de octubre de 2025.

«Es un honor devolver una visita de Estado al presidente Prabowo Subianto. La asociación estratégica que lancé durante mi primera visita a Yakarta en 2008 está demostrando ser cada vez más relevante y actual», afirmó Lula.

El Presidente Lula enfatizó que Indonesia y Brasil son dos grandes democracias con economía que está creciendo rápidamente. Ambos también tienen la responsabilidad compartida de fortalecer la cooperación económica y comercial.

«Creo que el pueblo indonesio y el pueblo brasileño merecen que hagamos mayores sacrificios para garantizar que el comercio entre Indonesia y Brasil crezca en línea con el crecimiento de nuestra población. Por lo tanto, haremos grandes esfuerzos para trabajar duro para que Indonesia y Brasil se conviertan en dos socios importantes en la geografía económica mundial», dijo el presidente Lula.

En esta ocasión, el Presidente Lula destacó la importancia de completar el Acuerdo Comercial Preferencial (ACP) entre Mercosur e Indonesia. El Presidente Lula espera que las negociaciones puedan concluir antes del final de su presidencia.

«Como voz eficaz del Sur Global, también discutimos temas importantes de la agenda internacional. Indonesia y Brasil son dos países que están decididos a ocupar una posición que coincida con la nuestra en un orden mundial que está experimentando una profunda transformación. El mundo en desarrollo le debe mucho a Indonesia», explicó.

Reunión bilateral del presidente Prabowo con el presidente brasileño Lula Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

Además, el presidente Lula también lo elogió. política comidas nutritivas gratuitas administradas por el gobierno del presidente Prabowo. El presidente Lula dijo que la política estaba en línea con las iniciativas globales para combatir hambre Y pobreza.

«Sabemos que no hay desarrollo sostenible sin superar el hambre y la pobreza. La Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, que fue lanzada durante la presidencia de Brasil del G20, ha recibido el apoyo de Indonesia desde el principio. La política de alimentación escolar de la administración del Presidente Subianto, que hoy merece nuestro reconocimiento, es parte del programa de implementación acelerada de la Alianza», dijo el Presidente Lula.