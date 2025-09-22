El desarrollo de la máquina MotoGP 2027 se considera demasiado costoso, ¡esta es la explicación!

VIVA – Mundo Motogp se está preparando para enfrentar cambios importantes en 2027. Regulación nuevo que se aplicará a la reorganización total máquinaaerodinámica, a neumáticos.

Leer también: Más popular: Prabowo Cars in Japan, UT Aion Travel y MotoGP Engine



Sin embargo, un ingeniero senior de Aprilia, Marco de Luca, dijo que la transición a este nuevo motor podría ser una carga de alias de «costo de suicidio» costo Lo cual es muy pesado para los equipos participantes.



Racer Raul Fernández, MotoGP Checo 2025

Leer también: Lorenzo se sorprendió al recordar los legendarios enfrentamientos de Rossi y Márquez



Nuevas regulaciones que entran en vigor 2027

A partir de la temporada 2027, la clase principal de MotoGP ya no usa una capacidad de motor de 1000cc. Las últimas regulaciones determinan que la capacidad del motor se reducirá a 850cc.

Leer también: La próxima controversia del motor MotoGP, ¿será realmente una carga financiera?



Este paso tiene como objetivo reducir la velocidad del motor, aumentar el factor de seguridad del corredor y hacer que la competencia sea más equitativa entre los equipos.

Además de los cambios en la capacidad del motor, las nuevas reglas también incluyen:

– Eliminación de dispositivos de altura de conducción que ha estado haciendo que el motor sea más rápido en la vía recta.

– Restricciones aerodinámicas para que el motor no sea demasiado dominante en los aspectos técnicos.

– Cambios en los proveedores de neumáticos desde Michellin hasta Pirelli desde la nueva era MotoGP.

– congelamiento desarrollo El motor de todos los equipos de ahora en adelante, excepto Honda y Yamaha, que tienen una excepción debido al rendimiento rezagado.

Con esta nueva regulación, MotoGP espera traer carreras más emocionantes, competitivas y seguras.

Críticas de Aprilia Engineer

Entre el médico de cabecera San Marino 2025, Marco de Luca dio su visión de la nueva regulación. Según él, los cambios en la capacidad del motor no son la solución más eficiente.

«El costo de desarrollar para este nuevo motor es un costo de suicidio. Casi todas las partes del motor deben rediseñarse. A partir del sistema de enfriamiento, el escape, la entrada de aire, hasta el chasis deben ser completamente nuevas. Es decir, no solo reemplazar el motor, sino reconstruir el motor desde cero», explicó de Luca, citada por Viva de Viva de Viva de Viva de Viva de VIVA. Chocar Lunes 22 de septiembre de 2025.

Agregó, aunque se puede entender el propósito de la regulación, a saber, mantener la seguridad y hacer que la velocidad del motor sea más controlada, el impacto inicial es realmente muy costoso. El costo de la investigación, el diseño y la producción saltarán dramáticamente.

De Luca explicó con más detalle que el nuevo motor de 850cc no era solo una cuestión de menor capacidad. Estos cambios afectarán muchos aspectos:

– El sistema de enfriamiento debe rediseñarse para que el motor permanezca estable a altas temperaturas.

– La entrada y el escape de aire necesitan ajustes porque el espacio del motor cambia significativamente.

– La distribución del peso y el centro de gravedad se unió al cambio, lo que obliga al equipo a rediseñar el chasis.

– Las pruebas en la ruta deben hacerse de manera más intensiva para encontrar configuraciones óptimas.

Todo eso significa que el fabricante debe pagar tarifas extra grandes en poco tiempo. Para los equipos establecidos como Ducati o KTM aún se pueden soportar, pero el equipo con fondos limitados puede tener dificultades para seguir los cambios.

Esfuerzos para reducir los costos

Dorna y Fim, como organizador de MotoGP, intentan reducir el aumento potencial en el costo con dos pasos:

La congelación actual del motor casi todos los fabricantes ya no deberían desarrollar un motor de 1000cc a partir de ahora, por lo que los fondos pueden centrarse en el proyecto 2027.

Las restricciones en las pruebas de máquina 2027 en la pista son muy limitadas, por lo que ningún equipo gasta costos excesivos antes de que comience la temporada.

Sin embargo, según De Luca, los dos pasos no son suficientes para cubrir los grandes costos que aún deben incurrirse al comienzo del desarrollo.

Alternativas más baratas?

La ingeniera de Aprilia también aludió a que hay otras formas más baratas de lograr objetivos regulatorios. Por ejemplo, limitando la aerodinámica más estricta o el reordenamiento de las especificaciones de los neumáticos.

Según él, este paso puede reducir la velocidad del motor sin tener que cambiar drásticamente el motor.

El futuro de MotoGP

Aunque cosechando críticas, algunos observadores evalúan esta nueva regulación pueden hacer que MotoGP sea más competitivo. Si todos los equipos se ven obligados a comenzar desde cero, entonces se puede reducir la brecha entre los fabricantes grandes y pequeños.

Sin embargo, el mayor desafío sigue siendo el costo inicial llamado De Luca como un costo de suicidio.

Ahora, todos los ojos están en cómo grandes equipos como Ducati, Aprilia, KTM, Yamaha y Honda diseñarán sus motocicletas de 850cc. Se cree que la nueva efectividad de MotoGP 2027 es una de las transiciones más grandes en la historia de este deporte.

850CC MotoGP 2027 La regulación del motor nació con buen objetivo: mejorar la seguridad, reducir el dominio técnico y reducir la distancia entre la competencia entre los equipos. Sin embargo, en términos de técnicos y financieros, los desafíos que surgen son muy grandes.



Johann Zarco en Argentina MotoGP Sprint Race

La crítica del ingeniero de Aprilia es una advertencia de que a pesar de sus buenas intenciones, los costos de desarrollo pueden cargar a los equipos con recursos limitados.

MotoGP ahora está entrando en una nueva fase: si este gran cambio traerá resultados positivos a la competencia, o en su lugar ampliará la brecha entre los equipos grandes y pequeños, sigue siendo un gran signo de interrogación.