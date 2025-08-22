El desarrollo de la infraestructura digital se considera un Jack de negocios de Telkom Indonesia

Yakarta, Viva – Crecimiento negocio PT Telkom Indonesia TBK (TLKM) en el futuro tiene el potencial de ser alentados por sus subsidiarias involucradas en el campo infraestructura digital.

El analista de Mandiri Sekuritas, Henry Tedja, la subsidiaria de la infraestructura digital incluyó el negocio de los centros de datos, el negocio de la red de telecomunicaciones de última milla y la columna vertebral, y el negocio de cable submarino.

«Vemos que las subsidiarias dedicadas a la infraestructura digital tienen el potencial de proporcionar mayores contribuciones de ingresos y ganancias para las empresas en el futuro», dijo Henry Tedja a partir de su declaración en Yakarta, el viernes 22 de agosto de 2025.

Explicó que los esfuerzos de las empresas estatales (bumn) involucradas en el campo de la tecnología de la información, la comunicación y los servicios de telecomunicaciones digitales para fortalecer la línea de empresa a empresa (B2B) fueron apropiados. Recuerda, líneas de negocios de empresa a consumidor (B2C) ha comenzado a madurar a través de su subsidiaria, Telkomsel.

Consideró que la madurez del negocio B2C que realiza la línea de negocios solo podría proporcionar un crecimiento de ingresos de un dígito a un nivel bajo a medio (tasa de crecimiento de un dígito de un solo dígito). Mientras tanto, el gran potencial B2B está actualmente marcado por el desarrollo de un centro de datos muy masivo en Indonesia, la creciente demanda de sistemas de seguridad cibernética y la digitalización comercial para mejorar la eficiencia del mundo de los negocios.

Además, dijo que esto podría ayudar a Telkom a registrar el crecimiento de los ingresos de dos dígitos en el nivel medio a alto (tasa de crecimiento de un solo dígito de medio a alto). «Esto hará que la compañía pueda proporcionar una mejora en el crecimiento de los ingresos de calidad en el semestre II-2025», dijo.

Henry declaró que su partido proyecta el segmento de consumo (Mobile Dan Fijada banda ancha), segmento empresa, segmento Al por mayor e internacional, negocio de la torre de telecomunicaciones, así como negocios de datos centro Y nubeAmbos tienen el potencial de hacer una contribución positiva a Telkom en el futuro.

Sin embargo, la contribución del segmento consumidorEspecialmente la línea comercial móvil, el crecimiento total de los ingresos de la compañía puede reducirse en el futuro.



Técnico de Telkom Indonesia.

Mientras que otros segmentos tienen el potencial de contribuir con un mayor crecimiento de ingresos, si Telkom comienza a consolidar activos y abrir el acceso a la infraestructura a los extraños.

«Esto también optimizará retorno de activos (Ratio de retorno de los activos) A la larga «, dijo Henry.

Telkom registró un ingreso consolidado por valor de RP73 billones en los estados financieros del segundo trimestre de este año, con ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) consolidada registrada en RP36.1 billones con un margen EBITDA del 49.5 por ciento.

Mientras tanto, el beneficio neto de la compañía tocó RP11 billones con un margen del 15 por ciento. En el segundo trimestre de este año, los servicios de información de datos, Internet y tecnología de datos siguen siendo la columna vertebral de los ingresos de la compañía con una contribución de Rp42.5 billones. (Hormiga)