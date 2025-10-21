El desafortunado destino de un empleado de un aparcamiento en Cakung que quería detener una pelea fue rociado con agua dura.

Jacarta – Un hombre que trabaja como asistentes de estacionamiento Una cafetería en la zona de Pulogebang, al este de Yakarta, fue víctima de una lluvia agua dura por un desconocido, la mañana del lunes 20 de octubre de 2025.

Este terrible incidente ocurrió alrededor de las 06.30 WIB en Jalan Raya Pulogebang LM.25 TL Auri, frente a la tienda de cigarrillos RT 001/RW 004, aldea de Ujung Menteng, distrito. cakung.

«Se sabe que la víctima tiene las iniciales A, mientras que el perpetrador aún está bajo investigación policial. Este caso fue reportado a la policía de Metro Jaya el mismo día alrededor de las 11.07 am», dijo el jefe de la Subdivisión de Información Pública de la policía de Metro Jaya, el comisionado adjunto de policía Reonald Simanjuntak, el martes 21 de octubre de 2025.

AKBP Reynald TS Simanjuntak

Explicó que el incidente comenzó cuando la víctima hacía guardia en el estacionamiento de la cafetería. En ese momento, la víctima vio a seis adolescentes en tres motos salir de la cafetería hacia un semáforo en rojo.

Poco después llegaron otras cinco motocicletas procedentes de Bekasi, en las que viajaban unas diez personas. Luego, los dos grupos se cruzaron frente al lugar y se gritaron desafíos. Las víctimas, que entraron en pánico al ver que la situación empezaba a tornarse caótica, intentaron calmarlos.

«La víctima gritó a los adolescentes que se dispersaran y no armaran escándalo», dijo.

Sin embargo, este esfuerzo pacífico terminó en desastre. De repente, un adolescente se bajó de su motocicleta y vertió ácido sobre el cuerpo de la víctima. Como resultado, los residentes llevaron inmediatamente a la víctima al hospital más cercano para recibir tratamiento médico. Mientras tanto, los perpetradores huyeron inmediatamente después del incidente.

La policía ha interrogado a varios testigos, concretamente EK, NP y AR, y está buscando a los autores sospechosos de estar implicados en el incidente. Hasta el momento se desconoce el motivo exacto del autor, pero se sospecha que está relacionado con la acción. pelearse entre adolescentes que se encendieron en el lugar.

«El caso ha sido manejado por la policía de Cakung y actualmente el equipo todavía está persiguiendo a los perpetradores», dijo.