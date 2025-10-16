El ‘desafío más difícil’ de los San Antonio Spurs revelado antes de la temporada de la NBA

El Espuelas de San Antonio cuentan con uno de los mejores núcleos jóvenes de la NBA, y todo se centra en Victor Wembanyama. En un esfuerzo por maximizar su superestrella, los Spurs agregaron bases Castillo de Esteban, De’Aaron Foxy Dylan Harper en el último año.

Después de dos destacados partidos de pretemporada, está claro que Harper está listo para prosperar al más alto nivel. Los Spurs podrían cambiar a Fox o Castle, aunque Fox tiene contrato con una extensión máxima y Castle tiene una excelente química con Wembanyama.

Una vez que Fox se recupere de su lesión en la cadera y regrese a la alineación, existe un temor creciente de que el prometedor desarrollo de Harper se vea obstaculizado por largos períodos en la banca.

Los San Antonio Spurs deben resolver el problema de rotación

Si bien Castle, Harper y Fox son jugadores de alto nivel, tienen las mismas debilidades. Ninguno de ellos es tirador de élite, por lo que tener a los tres en la cancha limitará el espacio de los Spurs.

Harper disparó un 33,3% desde lo profundo en la universidad. En dos partidos de pretemporada, está al 50% en sólo cuatro intentos.

“Creo que el desafío más difícil para Mitch Johnson”, dijo Chris Mannix de Sports Illustrated“wCuando regrese De’Aaron Fox, tendrás que encontrar minutos para Dylan Harper. Como, Vas a tener que jugar estas alineaciones de tres escoltas con Stephon Castle, quien también necesita jugar Grandes minutos”.

Por supuesto, el éxito de los Spurs comienza y termina en Wembanyama. Sin embargo, tener dos guardias jóvenes que se ajusten a su línea de tiempo y una estrella establecida para liderar el camino parece una estrategia sólida para aprovecharlo al máximo.

“TEse equipo es legítimo», añadió Mannix. «Creo que su curva de aprendizaje será muy corto. Van a ser realmente buenos, muy rápido, incluso en esa conferencia”.

Se espera que los San Antonio Spurs hagan ruido en los playoffs

Los Spurs no han llegado a los playoffs desde 2019. En las últimas tres temporadas, seleccionaron a dos Novatos del Año y consiguieron a Harper en segundo lugar en general.

Harper es generalmente visto como el segundo mejor prospecto de la clase detrás Bandera de Cooperaunque es un joven guardia de élite. Con él jugando minutos importantes junto a jugadores más establecidos en la zona de defensa, el Se espera que los Spurs lleguen a los playoffs por primera vez en siete años.

Por supuesto, los fanáticos de los Spurs no son ajenos a las “parejas perfectas”. Zach Collins fue promocionado como el complemento perfecto de Wembanyama en la zona de ataque, y Jeremy Sochan La falta de tiro ha limitado su alguna vez prometedor lugar en la alineación.

Hasta que los Spurs puedan lograr algún éxito en la temporada regular, todo seguirá siendo especulativo.

A medida que avanza la pretemporada, cada vez queda más claro que Harper es uno de los mejores jugadores del equipo, por lo que debería poder encontrar minutos importantes una vez que comience la temporada.