El derrocamiento del presidente venezolano Nicolás Maduro es una apuesta que generará miles de millones de ganancias

Jacarta – Un jugador ganó casi medio millón de dólares derrocando al presidente Venezuela Nicolás Maduro justo antes de su anuncio oficial, lo que generó dudas sobre si alguien se benefició del conocimiento interno de la operación estadounidense.

Plataforma de criptoactivos Polimercado Las revelaciones de que Nicolás Maduro dejaría el poder a finales de enero de 2026 surgieron horas antes de que el presidente Donald Trump anunciara el 3 de enero de la semana pasada que el líder venezolano había sido arrestado.

Una cuenta, que se unió a la plataforma el mes pasado y tomó cuatro posiciones, todas en Venezuela, ganó más de 436.000 dólares estadounidenses (7.300 millones de rupias) con apuestas de 32.537 dólares estadounidenses (545 millones de rupias).

Aún no está claro quién hizo la apuesta. La cuenta anónima tiene un identificador de blockchain en forma de letras y números.

Los datos de Polymarket muestran que los comerciantes estiman que la probabilidad de que Nicolás Maduro renuncie es solo del 6,5 por ciento el viernes 2 de enero de 2026 por la tarde.

Sin embargo, la cifra saltó al 11 por ciento poco antes de la medianoche y aumentó bruscamente en las primeras horas del 3 de enero, lo que indica un cambio repentino de posición justo antes de que Trump publicara en Truth Social que Maduro estaba bajo custodia estadounidense. Polymarket no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Dennis Kelleher, director ejecutivo de Better Markets, un grupo no partidista que aboga por la reforma financiera, dijo que «esta apuesta en particular tenía todas las características de un comercio basado en información privilegiada», según lo citado por el sitio. bbcMartes 6 de enero de 2026.

Otros usuarios de Polymarket también ganaron decenas de miles de dólares apostando por el arresto de Nicolás Maduro. Algunos legisladores están empezando a darse cuenta de esto.

El congresista Ritchie Torres, demócrata de Nueva York, presentó el 5 de enero un proyecto de ley que tiene como objetivo prohibir a los funcionarios públicos (ASN) operar en mercados de predicción si tienen “información material no pública” relacionada con las apuestas.

Los mercados de predicción han ganado popularidad en Estados Unidos en los últimos años, y empresas como Polymarket y Kalshi permiten a los usuarios apostar en todo, desde deportes hasta política.

Las empresas líderes del sector están aceptando cientos de millones de dólares estadounidenses en apuestas sobre el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024.