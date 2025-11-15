El derramamiento de corazones de Gregoria Mariska después de llegar a la final del Masters de Kumamoto 3 veces seguidas

Kumamoto, VIVA – individuales femeninos de Indonesia Gregoria Mariska Tunjung mencionó su éxito al avanzar a la final del BWF World Tour Super 500 Maestros de Kumamoto 2025 es un logro muy significativo, después de atravesar un año que no fue fácil debido a varias pausas por enfermedad.

En el partido de semifinal celebrado en el Gimnasio de la Prefectura de Kumamoto el sábado, Gregoria venció al séptimo favorito Chiu Pin-Chian de Taiwán con un marcador de 21-16, 21-14. Este resultado llevó al cuarto favorito a la final por tercera vez consecutiva en el Kumamoto Masters.

«Tercera final consecutiva en el Kumamoto Masters, feliz e inesperada. Un logro muy significativo porque este ha sido un año duro para mí después de tomar varios parones por enfermedad», dijo Gregoria en el comunicado oficial de PP PBSI tras el partido.

Gregoria admitió que su juego no fue del todo limpio, pero aun así se mostró agradecido de poder terminar el partido con una victoria. Espera jugar la final de forma óptima y sin demasiada presión.

«En la final espero poder jugar de manera óptima, divertirme en el campo, no pensar demasiado en los resultados. La determinación es ganar, pero primero quiero concentrarme en el proceso», dijo.

También expresó su agradecimiento a los aficionados que estuvieron presentes directamente en el estadio del partido y que brindaron su apoyo desde lejos.

«Muchas gracias a mis seguidores que estuvieron presentes en el campo hoy, su apoyo fue escuchado y muy significativo. También a todos los que me apoyaron dondequiera que estuvieran», dijo.

Gregoria regresará a la final del Kumamoto Masters 2025 que se disputará mañana, contra el ganador entre el representante anfitrión Nozomi Okuhara y el representante tailandés Ratchanok Intanon. (Hormiga)