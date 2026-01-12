El derecho no puede ser una herramienta del poder político

Jacarta – PDI Perjuangan (PDIP) destaca el estado de la democracia y aplicación de la ley en Indonesia. PDIP insta a una reforma justa del sistema legal.

Lea también: ¡Firme! PDIP apoya elecciones regionales directas y fomenta el voto electrónico



El objetivo es que ningún partido deje de utilizar la ley como herramienta política.

Así estaba contenido en las recomendaciones externas leídas por el presidente del DPD PDI de la provincia de Perjuangan Aceh, Jamaluddin Idham, en la clausura de la I Reunión Nacional de Trabajo (Rakernas) en 2026.

Lea también: Nadiem Niega Recibir IDR 809 Mil Millones Del Caso Chromebook: Eso Es Un Error De Investigación



Jamaluddin enfatizó que el fortalecimiento de la democracia realmente depende de que la función de control sea efectiva.

«La Primera Reunión Nacional de Trabajo del Partido enfatizó que mejorar la calidad de la democracia indonesia requiere la implementación de funciones de control y equilibrio. fuerza «Establecer (controles y equilibrios) de manera crítica y efectiva a través de la institucionalización de los partidos políticos, el trato igualitario y justo para todos los partidos políticos, la reforma de un sistema legal justo, el fortalecimiento de la sociedad civil, la libertad de prensa y la protección de los derechos de todos los ciudadanos a la libertad de asociación, reunión y expresión garantizada por la Constitución de la República de Indonesia de 1945», dijo Jamaluddin en el Estadio Internacional de Beach City (BCIS), Yakarta, el lunes 12 de enero de 2026.

Lea también: El Juez Rechazó Su Excepción, Nadiem Makarim: Estoy Decepcionado, Pero Sigo Respetando El Proceso Legal



En el texto de la recomendación, PDI Perjuangan destaca el fenómeno del silenciamiento de las voces críticas y el uso de la ley para intereses competencia político.

Jamaluddin leyó el compromiso del partido de proteger la voz del pueblo de la criminalización política legal.

«Aplicación de la ley, incluida la erradicación corrupción no debe utilizarse como herramienta de poder político ni como herramienta de competencia empresarial. Prácticas como ésta deben rechazarse porque socavan los principios de aplicación de la ley. «Se espera que una aplicación de la ley independiente pueda convertirse en el principal apoyo para la realización de la justicia y la seguridad jurídica como ideal del Estado de derecho», dijo Jamaluddin, citando el punto 19 del documento.

Además, la I Reunión Nacional de Trabajo del PDI Perjuangan alentó la reforma del sistema político nacional para que esté en consonancia con el sistema presidencial a través de un sistema multipartidista simple.

El partido también enfatiza la importancia de la independencia de los encargados de hacer cumplir la ley, así como la mejora de las normas de derecho penal que se han considerado sujetas a múltiples interpretaciones.

Jamaluddin dijo que la ley debe volver al espíritu de la humanidad civilizada para crear una verdadera seguridad jurídica.

«La Primera Reunión Nacional de Trabajo del Partido alienta a todos los elementos de la nación a prevenir el nacimiento de populistas autoritarios manteniendo los ideales de la Reforma, especialmente en la institucionalización de la soberanía popular, la erradicación de la corrupción, la colusión y el nepotismo (KKN), fortaleciendo el papel de una prensa libre y protegiendo las voces críticas de la sociedad civil de la criminalización política legal», continuó Jamaluddin.