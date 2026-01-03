El derecho internacional reemplazado por la ley de la selva

Jacarta – Ex Viceministro de Asuntos Exteriores de la República de Indonesia Dino Patti Djalal dicho ataque Estados Unidos de América el Venezuela y el arresto del presidente Nicolás Maduro es una señal de que el derecho internacional ha sido reemplazado por la ley de la selva.

En su subida a la plataforma.

«Los países fuertes sienten que tienen derecho a actuar ‘como quieran’ contra otros países. Esto es una señal de que estamos entrando un orden mundial peligroso«, dijo.

Dino cuestionó la actitud que adoptaría la comunidad internacional, como el Consejo de Seguridad de la ONU (CSNU) e Indonesia, que promueve una política exterior (pollugri) libre y activa.

«¿Cuál es la actitud del Consejo de Seguridad de la ONU? ¿Cuál es la actitud del G7? ¿Cuál es la actitud de América Latina? ¿Cuál es la actitud de Indonesia? Una prueba para una política libre y activa basada en principios», dijo.

Más temprano el sábado se escucharon una serie de poderosas explosiones en Caracas en medio de crecientes tensiones con Estados Unidos.

Videos que circulan en las redes sociales muestran un espeso humo visible y sirenas antiaéreas escuchadas en varios lugares de la capital venezolana.

En Truth Social, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que sus tropas habían lanzado un ataque militar contra Venezuela y capturado a Maduro.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia (Kemlu) alienta a todas las partes a priorizar una resolución pacífica de la crisis que ocurre en Venezuela.

«Indonesia pide a todas las partes pertinentes que den prioridad a una resolución pacífica mediante medidas de reducción de tensiones y diálogo», dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores en la plataforma X.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia también destacó que todas las partes deben respetar siempre el derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas. (Hormiga)