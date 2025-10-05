El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos reflexiona a la menta USD 1 Trump Coin







El Departamento del Tesoro está considerando producir una moneda de un dólar con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para conmemorar el 250 aniversario de la Independencia de los Estados Unidos el próximo año, dijo un portavoz, según Politico.

El borrador de diseño de la moneda, que fue supervisado por la oficina del tesorero de los Estados Unidos Brandon Beach, presenta el perfil de Trump en un lado de la moneda. El lado opuesto representa a Trump con un puño apretado frente a una bandera estadounidense junto con las palabras «luchar, luchar, pelear», según lo informado por Politico.

No hay noticias falsas aquí. Estos primeros borradores en honor a los 250 cumpleaños de Estados Unidos y @Potus son reales. Espero compartir más pronto, una vez que termine el cierre obstructor del gobierno de los Estados Unidos. https://t.co/c6hchm6ijg – Tesorero de los Estados Unidos Brandon Beach (@TreasurerBeach) 3 de octubre de 2025

«A pesar del radical izquierdo, el cierre forzado de nuestro gobierno, los hechos son claros: bajo el liderazgo histórico del presidente Donald J. TrumpNuestra nación está entrando en su 250 aniversario más fuerte, más próspero y mejor que nunca «, dijo un portavoz del Departamento del Tesoro en un comunicado.

«Si bien un diseño final de monedas USD 1 aún no ha sido seleccionado para conmemorar el semiquincentenario de los Estados Unidos, este primer borrador refleja bien el espíritu duradero de nuestro país y la democracia, incluso ante inmensos obstáculos».

El Congreso en 2020 aprobó la legislación bipartidista, firmada por Trump durante su primer mandato, que autoriza al Secretario del Tesoro a emitir monedas de un dólar durante el año calendario 2026. El diseño de esas monedas debe ser «emblemático del semiquincentenial de los Estados Unidos», según Politico.

La gente viva rara vez aparece en el dinero de EE. UU. El Congreso ha impuesto diversas restricciones a la capacidad del Tesoro a presentar a personas vivas y presidentes vivos sobre moneda. No está claro si la última moneda de Trump prevista por el departamento del Tesoro se enfrentaría a esas leyes.

Secretaria de prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt El viernes, dijo a los periodistas que no estaba segura de si Trump estaba al tanto del esfuerzo por poner su semejanza en una moneda, informó Politico.

«No estoy seguro de si lo ha visto, pero estoy seguro de que le encantará», dijo.

