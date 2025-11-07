El departamento de música para medios visuales de WME se fusiona con Allegro Talent

WMEEl departamento de Música para Medios Visuales de y Allegro Talent Group se han fusionado para formar una división de cine y televisión musical.

Fundada en 2012 por Patty Macmillan, Allegro es una agencia boutique especializada en representar a compositores y supervisores musicales. Juntos, WME y Allegro reunirán una sólida lista de compositores de múltiples guiones, muchos de los cuales también tienen éxito en giras, producciones, composiciones y direcciones.

Macmillan y la agente Lauren Kahler se unirán a WME y continuarán representando a sus clientes existentes, brindando nuevas oportunidades en cine, televisión, juegos, presentaciones en vivo y más a través de la colaboración interdepartamental de WME. El socio de WME, Bradley Rainey, seguirá dirigiendo el departamento de Música para Medios Visuales de WME.

«Allegro se ha ganado una reputación de profunda integridad artística y un enfoque verdaderamente personalizado para el desarrollo de clientes», dijo Rainey. «Su plantilla es de clase mundial y con visión de futuro, y representan artistas cuyo trabajo está redefiniendo cómo la música impulsa la narrativa. Juntos, esperamos crear vías ampliadas de crecimiento en el cine, la televisión, los juegos y las plataformas emergentes».

Macmillan dijo: «Desde el principio, nuestra agencia se ha centrado en relaciones significativas, confianza creativa y orientación profesional a largo plazo». Y añadió: «WME comparte esos valores y esta asociación nos permite construir sobre nuestra base mientras ofrecemos a los clientes la escala y el alcance de una potencia global».

Juntos, WME y Allegro han representado a seis de los ganadores del Oscar a la mejor música de los últimos 7 años. Los clientes de Allegro incluyen a Hildur Guðnadóttir (“Joker”), Volker Bertelmann (“Todo tranquilo en el frente occidental”), Clément Ducol y Camille (“Emilia Perez”), Dustin O’Halloran “(Eleanor the Great”) y Natalie Holt (“Loki”). Se unirán a la lista de WME, incluidos Trent Reznor, Atticus Ross, Ludwig Goransson, Jonny Greenwood, Max Richter y Mica Levi.