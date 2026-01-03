El Departamento de Educación embarga activos de 99,26 millones de rupias de una empresa vinculada a Amrapali por engañar a los compradores de viviendas







En una nueva acción contra el gigante inmobiliario Amrapali Group, el Dirección de Ejecución (ED) propiedades inmuebles embargadas provisionalmente por valor de 99,26 millones de rupias por desviar fraudulentamente y apropiarse indebidamente de fondos de compradores de viviendas, dijo un funcionario el sábado.

Como informó la agencia de noticias IANS, los bienes inmuebles embargados en virtud de las disposiciones de la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero (PMLA) de 2002 incluyen los terrenos de oficinas y fábricas y los edificios de Tráelo Industrias Ltd. Tráelo Udyog Ltd es una de las entidades de la sureka Grupo, cuyos promotores son Navneet sureka y akhil sureka.

La agencia de investigación, al emitir un comunicado, dijo que el valor justo de mercado agregado de los terrenos y edificios de oficinas y fábricas incautados era de Rs. 99,26 millones de rupias al 30 de diciembre de 2016, según IANS.

El ED ha aprobado un total de seis Órdenes de Embargo Provisionales, incluida la actual, bajo la Sección 5(1) de la PMLA de 2002, embargando propiedades con un valor acumulativo de 303,08 millones de rupias.

El Departamento de Educación, Oficina Zonal de Lucknow, inició la investigación sobre la base de múltiples FIR registrado en diferentes comisarías de Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh, y EOW, Policía de Delhi, y también en cumplimiento de una orden del Tribunal Supremo.

Anteriormente, el 23 de julio de 2019, la Corte Suprema aprobó la orden en el caso Bikram. Chatterji versus Unión de la India asunto que estaba relacionado con peticiones presentadas por compradores de viviendas agraviados.

Acusaciones sobre los grupos Amrapali

Las acusaciones fueron que el Grupo Amrapali cobró enormes sumas de dinero de los compradores de viviendas, no entregó la posesión de los pisos dentro del plazo estipulado y desvió fraudulentamente y malversó los fondos de los compradores mediante la adopción de una conspiración criminal que involucraba transacciones falsas, falsificación y trampa.

Según IANS, la agencia de investigación también reveló que los acusados, sus asociados y promotores, a saber, Anil Kumar Sharma, Shiv Priya y Ajay Kumar, directores del Grupo Amrapali, en connivencia con Navneet sureka y akhil surekadirectores de Tráelo Industria y Jotindra Steel and Tubes Ltd, desvió fondos de compradores de viviendas mediante transacciones fraudulentas y no auténticas con el pretexto de adquirir barras TMT y material de construcción.

El ED también dijo que los fondos que fueron utilizados indebidamente por los acusados ​​fueron estratificados a través de una compleja red de entidades fantasmas y proveedores falsos, retirados sustancialmente en efectivo y disipados irreversiblemente, generando y blanqueando así el Producto del delito (POC).

Sin embargo, se ha establecido que se desvió una cantidad de 110,39 millones de rupias a Tráelo Udyog, en representación de POC generado con el dinero recaudado de los compradores de viviendas de Amrapali.

Como el producto original del delito se disipó y ya no estuvo disponible para embargo directo, el ED ha embargado los bienes inmuebles de Tráelo Udyog sobre el principio del “valor del mismo” conforme a la PMLA de 2002, con el fin de garantizar la protección de concepto.

Hasta ahora, el ED ha presentado seis denuncias judiciales en este caso, procesando a 33 personas y entidades como acusados, según IANS.

