El delgado MagGo Power Bank de Anker alcanza un nuevo mínimo en 2026 para Prime Day

El Anker MagGo Power Bank Slim 10000mAh ha bajado a $ 60,79, por debajo de un PVP de $ 79,99. Este descuento del 24% es una sólida oferta Prime Day 2026 y también es el mejor precio que hemos visto este año, ya que supera el mínimo del año de $ 63,99.

Este banco de energía está diseñado para iPhones compatibles con MagSafe y su principal atractivo es la carga inalámbrica de 15 W con certificación Qi2. Esto le brinda una carga magnética más rápida que los paquetes Qi más antiguos de 7,5 W, lo cual es un gran problema para los usuarios de iPhone que desean cargar sin enchufarlo. También obtienes una batería de 10,000 mAh, aunque Anker dice que la capacidad utilizable real es de alrededor de 5,500 a 6,500 mAh después de una pérdida de carga normal.

El diseño delgado del A1664 mide aproximadamente 4,09 x 2,78 x 0,58 pulgadas y pesa aproximadamente 7,05 oz, lo que facilita su transporte en un bolsillo o bolso. USB-C admite hasta 30 W de entrada y 30 W de salida por cable, lo que resulta útil cuando desea una carga por cable más rápida. También viene en una variedad de colores y está posicionado como un cargador de viaje de bolsillo premium para usuarios de las series de iPhone 14 a 17. Además, tiene una puntuación de revisión de 4,4 estrellas.

Este descuento de Prime Day es para miembros de Amazon Prime. Si aún no eres miembro, puedes registrarte para una prueba gratuita de 30 días aquí: Prueba gratuita de Amazon Prime.