El delantero del equipo nacional iraquí solo está sujeto a Dios, que queda en el estilo del equipo nacional indonesio lento

Yakarta, Viva – Noticias sobre huelguistas Equipo nacional iraquí, Aymen Hussein quien se negó a someterse a los funcionarios del reino de Tailandia para ser cazados por el lector Viva Sport A lo largo del jueves 11 de septiembre de 2025.

En ese momento, los jugadores iraquíes parecían mirar hacia abajo como una forma de respeto. Sin embargo, Hussein en realidad todavía se mantiene alto sin doblar.

Se cree que esa actitud nace de su creencia personal de que el sujeto solo está destinado a Dios, no a los humanos.

También hay noticias sobre el ex jugador Equipo nacional indonesioGreg Nwokolo. Dio un comentario fuerte porque el equipo nacional indonesio fue letárgico después de ser dejado por el entrenador Shin Tae Yong.

Estas son cinco de las noticias más populares en el canal Sport resumido por Viva Round Up:

5. Dijo Indra Sjafri después de que Vanenburg falló miserablemente en la calificación de la Copa Asiática del Sub-23



Director técnico interino de PSSI Indra Sjafri

Se confirma que el equipo nacional U-23 indonesio está ausente en la Copa Asiática U-23 2026 después Solo termina en segundo lugar La clasificación final califica. En el último partido de los clasificatorios del Grupo J, Indonesia perdió 0-1 ante Corea del Sur en el estadio Gelora Delta Sidoarjo, martes 9 de septiembre de 2025.

El fracaso del equipo nacional indonesio inmediatamente provocó fuertes críticas al entrenador Gerald Vanenburg. La falla se considera un revés.

4. Incluyendo Indonesia, estos son los 10 países con la población más grande que nunca se han calificado para la Copa Mundial



Duele del equipo nacional indonesio vs. Líbano Foto : Instagram @timnasindonesia

La Copa Mundial es la etapa de fútbol más prestigiosa del mundo. Sin embargo, a pesar de tener una población muy grande, hay varios países que nunca han probado la atmósfera del torneo.

Reportado desde 433, Aquí hay una lista de 10 países Con la población más grande que nunca se clasificó para la Copa Mundial.

3. Dejó el estilo del equipo nacional indonesio Lethargic, ¡Greg Nwokolo da un comentario!

El fracaso del equipo nacional U-23 indonesio inmediatamente cosechó un fuerte foco del público. La cuenta de Instagram @seasiagoal convocó esta condición como un paso atrás después del logro histórico en el estilo del estilo.

Ese comentario Tengo muchas impresionesUno de ellos es del ex delantero del equipo nacional indonesio, Greg Nwokolo.

2. Más popular: La razón por la que Thom Haye rechaza Salaman, Greg Nwokolo fuertes críticas al equipo nacional indonesio



Thom Haye, Indonesia vs China en las clasificatorias de la Copa Mundial de 2026

El mediocampista del equipo nacional indonesio Thom Haye, en el centro de atención se niega a estrechar la mano Con jugadores libaneses después del partido de la jornada de la FIFA en el estadio Bung Tomo Gelora, Surabaya, el lunes 8 de septiembre de 2025.

Sí, el partido del equipo nacional indonesio contra el Líbano fue feroz desde los primeros minutos. El equipo rojo y blanco que parecía dominante debe enfrentar un juego duro del oponente. Varias veces hubo incidentes en el campo, incluidas las peleas entre jugadores.

