El delantero del equipo nacional indonesio se unió oficialmente a las mujeres del FC Utrecht

VIVA – La orgullosa noticia proviene del mundo del fútbol en el país. Atacante Equipo nacional Potri Indonesia, Claudia ScheunemannSe unió oficialmente al club top holandés, FC Utrecht Wanita, después de firmar su primer contrato profesional.

El jugador de 16 años estaba obligado por un contrato a largo plazo hasta el verano de 2028, según lo anunciado directamente por el club el martes 12 de agosto de 2025.

«El FC Utrecht ha asegurado la llegada de Claudia Scheunemann. El talentoso delantero indonesio ha firmado un contrato que lo mantendrá en el club hasta el verano de 2028», escribió el FC Utrecht en su declaración oficial.

La entrada de Claudia fue bienvenida con entusiasmo por la gerencia del club. El gerente de ingeniería de fútbol femenino de FC Utrecht, Marlou Peeters, calificó la presencia de Claudia como una adición importante en el equipo de esta temporada.

«Estamos muy contentos con la llegada de Claudia. Su experiencia técnica y su visión sobre el fútbol lo convirtieron en activos valiosos para el FC Utrecht», dijo Peeters.

Claudia mismo es un jugador que ha demostrado su potencial mientras se somete a una prueba con el equipo hace algún tiempo. Su apariencia logró robar la atención del cuerpo técnico y la gerencia.

«Como creador de juegos Equipo nacional indonesioMuestra su increíble potencial durante nuestro tiempo de entrenamiento. No podemos esperar a verlo brillar con un uniforme blanco «, agregó Peeters.

Para Claudia, unirse al FC Utrecht fue un sueño que se hizo realidad. Afirmó estar muy agradecido por la confianza dada por el club holandés.

«Firmar mi primer contrato profesional con el FC Utrecht y se convirtió en el primer jugador descendiente indonesio en firmar un contrato en la Liga Top Europea que significa para mí», dijo Claudia.

No solo orgullosa, Claudia también expresó su gratitud a todos aquellos que habían apoyado su viaje hasta ahora.

«No puedo expresar lo feliz y agradecido que estoy. Toda la gloria para Dios, la familia y mis amigos. Mi objetivo principal es trabajar duro y aprender para que pueda obtener un lugar regular en el primer equipo y lograr un logro brillante con el FC Utrecht», dijo.

FC Utrecht Women Syly es uno de los equipos fuertes en la competencia Eredivisie Vrouwen, la casta más alta del fútbol femenino holandés. La temporada pasada, lograron terminar entre los cuatro primeros, justo bajo el FC Twente, PSV Eindhoven y Ajax Amsterdam.