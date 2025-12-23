El delantero del Blues podría ser intransferible esta temporada: rumor

El San Luis Los blues están al borde de un gran precipicio esta temporada. El club está a una racha de derrotas de que su temporada se vaya al garete. Esa discusión ha llevado a los expertos a declarar qué jugadores podrían estar en el bloque comercial en un punto u otro.

Un jugador que ha estado constantemente en los rumores de intercambio de los Blues es Jordan Kyrou. La conversación principal fue que Kyrou podría ir a los Montreal Canadiens el verano pasado. Los Habs buscaban sumarse a sus seis primeros puestos, y Kyrou era el objetivo principal.

Sin embargo, los Habs causaron un gran revuelo para Noah Dobson. La conversación entre Blues y Habs desembocó en el 1×1 Intercambio de Logan Mailloux y Zack Bolduc.

Avance rápido hasta finales de diciembre y Kyrou permanece en St. Louis. Si bien está recibiendo una atención decente, negociarlo se ha vuelto mucho más difícil. El mayor obstáculo para intercambiar a Kyrou radica en su cláusula completa de no intercambio.

Eso es una lástima, ya que Kyrou tendría que aprobar cualquier intercambio que los Blues quieran hacer con él. Pero esa no es la única razón por la que Kyrou sería prácticamente intransferible esta temporada. Como señaló el experto Chris Johnston en un Artículo del 19 de diciembre en The Athletic:

«Cambiar a Kyrou es mucho más complicado ahora que tiene una gran participación en el proceso gracias a su cláusula de no intercambio. Un año de baja en términos de producción tampoco ayuda. Como resultado, si un acuerdo como este alguna vez ocurriera, es mucho más probable que fracase en la temporada baja. Eso permite que más pretendientes entren en la conversación y le daría tiempo al jugador para tomar una decisión».

Como tal, es posible que los Blues no puedan traspasar a Kyrou en un intercambio durante la temporada. Si eso sucede, el movimiento podría ocurrir en la temporada baja.

Equipos interesados ​​en conseguir a Kyrou

Entonces, ¿qué equipos podrían estar buscando presionar por Kyrou? Si bien un movimiento no es inminente, The Athletic se aventuró a especular sobre estos equipos como posibles socios comerciales de los Blues: Vancouver Canucks, Ottawa Senators y New Jersey Devils.

Los senadores tienen sentido. La charla es que GM Steve Staios está pateando neumáticos a cualquiera que pueda estar disponible. Si surge el acuerdo adecuado, los Senadores podrían ser un destino para Kyrou.

Los Devils son otro club que busca sumar. La necesidad de profundidad entre los seis del medio, y Kyrou es una opción potencial. Los Devils necesitarían liberar espacio en el tope salarial. Por lo tanto, los Blues podrían recuperar uno o dos contratos.

Por último, los Canucks no parecen el destino más probable. Se reabastecieron tras el intercambio de Quinn Hughes. Aún así, si Kyrou fuera una opción realista, no sería difícil imaginarlo aterrizando en la Costa Oeste.

¿Qué podría aportarle realmente el blues a Kyrou?

En cuanto al retorno que los Blues podrían obtener por Kyrou, las perspectivas no son buenas. El Athletic lo resumió afirmando:

«Un jugador establecido de estatura similar. Aunque esto también podría terminar como un acuerdo centrado en el futuro, parece más probable que Kyrou esté involucrado en un intercambio de hockey tradicional».

Esa declaración significa que, salvo deshacerse de Kyrou por una selección de cuarta ronda, los Blues conseguirían a alguien similar para batear. Esa situación podría implicar un contrato grande para un jugador veterano con tendencia a la baja. Podría ser un defensa que necesita un cambio de escenario o un delantero que ha visto mejores días.

En última instancia, un intercambio de Kyrou no se producirá pronto. Si esto sucede durante la temporada, podría estar más cerca de la fecha límite de cambios.