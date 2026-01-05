El delantero de Maple Leafs podría ser el mayor error del equipo de EE. UU.

El equipo de EE. UU. buscará ganar el oro en los Juegos Olímpicos de 2026. Pero esa tarea será sin un Toronto Maple. hojas adelante.

La última vez que Estados Unidos ganó una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos, fue con un grupo de jugadores en edad universitaria que trabajaron más duro que nadie. Vencieron a un equipo soviético veterano que había encontrado poca oposición.

Otros equipos estadounidenses estuvieron cerca de la gloria, como el equipo de 2010 que perdió por poco ante Canadá en tiempo extra en el juego por la medalla de oro. El Enfrentamiento de las 4 Naciones del año pasado fue otro ejemplo de cómo los estadounidenses estuvieron cerca, pero al final se quedaron cortos.

Es por eso el equipo olímpico de este año busca tener el mejor talento disponible en varias posiciones. Es por eso que excluir al delantero de los Toronto Maple Leafs, Matthew Knies, parece un movimiento cuestionable. Knies es uno de los pocos verdaderos ala-pivotes de la NHL actual. Tiene la constitución de un tanque y puede patinar con los mejores.

Knies es el tipo de jugador que no le teme al juego físico y puede causar alboroto delante de la red. Ese es justo el tipo de jugador que el equipo de EE. UU. necesita para enfrentarse al equipo de Canadá.

Canadá, por su parte, construyó una defensa basada en el tamaño y la pugnancia. El equipo también incluía a un par de delanteros que no eran desconocidos para los juegos bruscos. Es por eso que los estadounidenses podrían arrepentirse de haber dejado al delantero de los Maple Leafs fuera de su plantilla.

Quién sabe, en un torneo tan estricto, los estadounidenses tal vez hubieran deseado tener a alguien con los atributos de Knies en la alineación.

El delantero de Maple Leafs aún podría formar parte del equipo

Desafortunadamente, las lesiones podrían abrir la puerta para que el resistente extremo de los Toronto Maple Leafs forme parte del equipo. Un jugador, en particular, panteras de florida La estrella Matthew Tkachuk, podría ser un signo de interrogación para Milano-Cortina.

Tkachuk esperaba prepararse para el Clásico de Invierno del viernes pasado por la noche. Sin embargo, se perdió el partido porque aún se está recuperando de una cirugía de temporada baja. Entonces, si Tkachuk no está listo para los Juegos Olímpicos, ¿podrían los Knies de los Maple Leafs ocupar su lugar?

Knies tiene muchos de los atributos que posee Tkachuk. Si bien muchos podrían señalar que Knies y Tkachuk no son lo mismo, son bastante parecidos.

Por supuesto, el plan es que Tkachuk represente al equipo de EE. UU. ¿Pero en qué momento determina el equipo estadounidense que Tkachuk no está preparado? Además, ¿en qué momento el equipo de EE. UU. cree que el extremo de los Maple Leafs podría ser una opción?

Quizás Knies no sea una opción en este momento. Pero de alguna manera tiene que estar en la mente de los estadounidenses.

Knies y Auston Matthews funcionarían bien para el equipo de EE. UU.

Hay otro argumento interesante para la inclusión de Knies en la plantilla del equipo de EE. UU. Compañero de Knies y Toronto Maple Leafs auston matthews tener historia y química juntas. El dúo ha jugado bien juntos en el pasado.

Como tal, esa familiaridad podría impulsar al equipo de EE. UU., Bill Guerin, a darle el visto bueno a Knies antes de los Juegos Olímpicos.

Si bien Matthews y Knies no han estado juntos en la misma línea últimamente, los Maple Leafs no son el equipo de EE. UU. En otras palabras, el equipo olímpico estadounidense tiene mucho más talento que los Leafs. Agregar un creador de juego en esa línea con Matthews y Knies podría darles a los estadounidenses el impulso que necesitan.

En última instancia, no hay garantía de que Knies obtenga el visto bueno incluso con las lesiones que afectan al equipo. Pero si hay alguien del que los estadounidenses pueden arrepentirse de haber dejado de lado, es el ala-pívot de los Maple Leafs.