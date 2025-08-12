





Kunishige Kamamoto de Japón, el delantero más prolífico del país, murió a los 81 años. Kamamoto, que anotó 75 goles en 76 apariciones para Japónmurió el domingo de neumonía. El nativo de Kioto es mejor recordado por sus hazañas en los Juegos Olímpicos de 1968 en México, donde fue el máximo anotador con siete goles y llevó a Japón a la medalla de bronce.

Kamamoto fue llamado por primera vez al escuadrón nacional de 19 años. En 1967 se unió Yanmar dieselAhora Cerezo Osaka, saqueando 202 goles en 251 juegos hasta su retiro en 1984. Durante los últimos años de su carrera como jugador, también trabajó como gerente de Yanmar. Después del fútbol, Kamamoto cambió a la política, convirtiéndose en un legislador de la Cámara Alta en 1995.

