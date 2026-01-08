El déficit presupuestario en 2025 alcanza los 695,1 billones de rupias

Jacarta – Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa informó: Presupuesto público notas 2025 déficit por un importe de 695,1 IDR billóno alrededor del 2,92 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Lea también: La rupia se debilita a medida que el optimismo de Purbaya sobre la economía indonesia en 2026 crece un 6 por ciento



Admitió que el déficit de 695,1 billones de rupias superó el monto previsto en el presupuesto presupuestario de 2025, que era de sólo 616,2 billones de rupias.

«Continuaremos monitoreando y garantizando que el déficit no supere el 3 por ciento», dijo Purbaya en una conferencia de prensa del presupuesto estatal de KITA en el Ministerio de Finanzas, Yakarta, el jueves 8 de enero de 2026.

Lea también: El CSIS revela la causa de que las políticas monetaria y fiscal de la República de Indonesia no estén sincronizadas, esta es la causa





Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, APBN KiTA Octubre de 2025 Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

Admitió que el déficit presupuestario del 2,92 por ciento superó el objetivo inicial fijado en el 2,53 por ciento. donde, realización compras el país alcanzó los 3.451,4 billones de rupias, o el 95,3 por ciento del presupuesto estatal. De hecho, la realización de ingresos estatales a lo largo de 2025 sólo alcanzará los 2.756,3 billones de rupias, o el 91,7 por ciento del presupuesto estatal.

Lea también: Tras destacar 15 incidentes, Prabowo pide que se aumente la disciplina en los procedimientos de MBG



Purbaya detalló que los ingresos estatales de 2.756,3 billones de IDR provinieron, entre otras cosas recepción impuestos por valor de 1.917,6 billones de IDR, derechos de aduana e impuestos especiales por valor de 300,3 billones de IDR, ingresos estatales no tributarios (PNBP) por valor de 534,1 billones de IDR y recibos de subvenciones por valor de 4,3 billones de IDR.

Mientras tanto, por otro lado, la realización de un gasto estatal de 3.451,4 billones de IDR se ha realizado para un gasto del gobierno central de 2.602,3 billones de IDR y transferencias a las regiones de 849 billones de IDR.

Purbaya explicó que el gobierno llevó a cabo un gasto tan grande para proporcionar una serie de estímulos para mover las ruedas de la economía cuando las condiciones económicas estaban experimentando debilidad.

«Así que esta es una forma de compromiso del gobierno para que la economía siga creciendo y sea sostenible sin poner en peligro el presupuesto estatal», dijo Purbaya.

Aunque admitió que su partido podría reducir el gasto público para que el déficit no aumente más, Purbaya admitió que era reacio a hacerlo porque en realidad tendría un impacto en la economía nacional.

«Si recorte el presupuesto, la economía se verá afectada. Así que esta es la experiencia de los amigos del Ministerio de Finanzas para garantizar que la economía pueda seguir creciendo, sin sacrificar la prudencia fiscal», dijo.