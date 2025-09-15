El déficit comercial se redujo a USD 9.88 mil millones en agosto; Las importaciones caen 7 por ciento







Las exportaciones generales, mercancías y servicios de la India combinados, en agosto de 2025 se informaron en USD 69.16 mil millones, marcando un aumento del 9.34 por ciento anual, datos del sindicato Comercio El ministerio se mostró el lunes. Las exportaciones totales en agosto de 2024 se vincularon en USD 63.25 mil millones.

Las exportaciones de productos de mercancías aumentaron de USD 32.89 mil millones a USD 35.10 mil millones, y las exportaciones de servicios aumentaron de USD 30.36 mil millones a USD 34.06 mil millones durante agosto de 2025.

Los bienes y servicios importados de la India por valor de USD 79.04 mil millones, por debajo de USD 84.99 mil millones en el mismo mes del año pasado.

El déficit comercial en agosto se redujo a USD 9.88 mil millones de USD 21.73 mil millones el mismo mes del año pasado.

Hasta ahora, en 2025-26, abril-agosto, las exportaciones totales de la India ahora se situaron en alrededor de USD 349.35 mil millones, un 6.18 por ciento interanual, de USD 329.03 mil millones en el período de hace un año.

Las importaciones del país también aumentaron año tras año en abrilAgostopor 2.5 por ciento según los datos publicados hoy.

Las importaciones generales, tanto la mercancía como los servicios combinados, durante abril-agosto aumentaron de USD 381.30 mil millones a USD 390.78 mil millones.

El déficit comercial combinado de abril de abril, lo que significa que la diferencia entre las exportaciones y las importaciones fue en USD 41.42 mil millones, en comparación con USD 52.27 mil millones el mismo período de último año fiscal, un 20,8 por ciento menos.

Las exportaciones totales de la India han tocado un máximo histórico de USD 824.9 mil millones en el recientemente concluido financiero Año 2024-25. Esto marca un crecimiento anual de 6.01 por ciento sobre USD 778.1 mil millones de exportaciones en 2023-24, estableciendo un nuevo hito anual.

Las exportaciones 2024-25 excedieron la anticipación inicial de USD 800 mil millones.

En 2024-25, las exportaciones de servicios continuaron impulsando el impulso de crecimiento, alcanzando un máximo histórico de USD 387.5 mil millones, un aumento del 13.6 por ciento de los USD 341.1 mil millones en el año anterior. En 2024-25, las exportaciones de mercancías fueron de USD 437.42 mil millones en 2024-25, con un aumento marginal.

El déficit comercial total de la India (mercancía y servicios) para el año fiscal 2024-25 se amplió a USD 94.26 mil millones, desde USD 78.1 mil millones en 2023-24.

Entre varios pasos, el gobierno tomó fue lanzar un esquema de incentivos vinculados a producción (PLI) en sectores variados, incluidos los bienes electrónicos, para hacer que los fabricantes indios globalmente sean competitivos, atraer inversiones, mejorar las exportaciones, integrar la India en la cadena de suministro global y reducir la dependencia de las importaciones. Estos parecían haber cosechado dividendos para el aumento exportaciones.

