El defensor extranjero Persib mira a ACL 2 Duel contra los marineros de Lion City

Bandung, Viva – Bek Perseguidor Bandung Federico Barba afirmó que inmediatamente se centró en mirar el partido contras Marineros de la ciudad de león En el grupo G Match AFC Champions League 2 (ACL 2) en el Gelora Bandung Lautan Api Stadium, Bandung, jueves 18 de septiembre de 2025.

Citado del sitio web oficial del club el domingo, Barba dijo que él y Persib Bandung estaban en alta motivación después de la quinta semana capaz de derrotar a Persebaya Surabaya.

«Estoy feliz, podemos ganar tres puntos en mi partido de debut. Pero ahora, todos debemos seguir mirando hacia adelante, esto es importante», dijo Barba.

El jugador italiano acababa de debutar con Persib Bandung cuando la quinta semana de la Super League 2025/2026 derrotó a Persebaya Surabaya con un puntaje de 1-0.

Defensor de Persib Bandung, Federico Barba

En el partido, Barba tocó completo durante más de 90 minutos y realizó sólidamente manteniendo la línea de fondo de Persib Bandung con un dúo con el defensor argentino Patricio Matricoardi.

El ex jugador de Como continuó que todavía estaba en el proceso de adaptación al juego del equipo y también en las condiciones climáticas en Indonesia.

Cuando el partido contra Persebaya, el clima cambió de calor a lluvia fuerte, incluso el partido se había detenido en 71 minutos.

«Es un poco difícil entender el clima. Pero eso no es un problema para mí porque lo más importante ahora es que podemos ganar el partido», dijo Barba.

Además, se espera que la apariencia de Solid Barba regrese cuando se enfrente a los marineros de Lion City y traiga a Persib Bandung para empacar la victoria inaugural en el evento de la AFC Champions League II. (Hormiga)