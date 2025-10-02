El defensor del pueblo destacó una serie de afiliados políticos SPPG: en riesgo de crear conflictos de intereses

Yakarta, Viva – Defensor del pueblo RI indica la existencia de la Fundación Mitra para la Unidad de Servicio de Cumplimiento de Nutrición (Sppg) que está afiliado a una red política.

El miembro del defensor del pueblo indonesio, Yeka Hendra Fatika, dijo que podría arriesgarse a causar conflictos de intereses y abrir el abuso de autoridad.

«El defensor del pueblo identificó la posible afiliación de una serie de fundamentos con redes políticas», fue citado el jueves 2 de octubre de 2025.

Miembro del defensor del pueblo indonesio, Yeka Hendra Fatika

Yeka enfatizó que la indicación era una alarma de recordatorio de que el programa nacional a escala debe estar de manera transparente y libre de intervención política.

«Para que se mantenga la confianza pública y el objetivo principal del programa para mejorar la nutrición de la comunidad se puede lograr de manera óptima», dijo.

Por otro lado, Yeka destacó el problema de los problemas relacionados con el proceso de determinar el socio de la Fundación SPPG.

Yeka reveló que muchas bases de SPPG se vieron obstaculizadas durante el proceso de verificación.

«De los 60,500 fundaciones que han registrado muchas de las más en la etapa de verificación, hasta ahora todavía hay 9,632 bases que están esperando certeza», dijo.

TVONENEWS/Aldi Herlanda

