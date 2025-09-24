El defensor del equipo nacional indonesio, Mees Hilgers, eliminó el fútbol holandés, las asociaciones de jugadores para intervenir al FC Twente

VIVA – Bek Equipo nacional Indonesia, Mees Hilgers Obtenga el apoyo de la Asociación de Jugadores de Fútbol Profesionales Holandeses (VVC) relacionados con la situación actual con FC Twente.

Liga holandesa O Eredivisie ha pisado la séptima semana. Sin embargo, Hilgers ni siquiera ha sido revelado por el FC Twente esta temporada.

El problema comenzó cuando el plan de dejar a Hilgers en el mercado de transferencias al comienzo de la temporada no se realizó. Los entusiastas no llegaron a un acuerdo con Twente, por lo que la transferencia fue cancelada.

La situación fue aún peor porque Hilgers se negó a extender su contrato que terminó en junio de 2026. Se decía que la gerencia de Twente no quería perder dinero si el jugador se fue gratis el final de la temporada. Como resultado, Hilgers se congeló del equipo principal hasta que quería firmar un nuevo contrato.

El director de VVCS, Louis Everard, dijo que la mudanza de Twente fue como un acoso para los jugadores.

«Parece que el club que abusa de su posición dominante. El hecho es que el jugador no juega a pesar de que el contrato no se renova abiertamente. Básicamente, esto es el acoso escolar», dijo Everard citado por Voetbal Primeur.

«Esto no está en línea con un buen profesionalismo y critico esta forma», agregó.

En la actualidad, la posición de Hilgers es reemplazada por Marvin Young. Se cree que el defensor de 19 años es un titular en los últimos seis partidos y siempre juega completo.

Everard aludió a un caso similar en Ajax Amsterdam la temporada pasada, cuando varios jugadores que no se mudaron se vieron obligados a entrenar por separado del equipo principal.

«Estamos preocupados de que tales cosas alcanzan su punto máximo y en Ajax ciertamente no sean la forma de tratar a los trabajadores. Eso es lo mismo que perturbar a los jugadores y que todavía se está haciendo», dijo Everard.