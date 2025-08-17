El defensor del equipo nacional indonesio está criando, por lo que los principales actores del fracaso del gigante holandés

VIVA – Bek Equipo nacional Indonesia, Dean JamesHaga que la confianza aparezca desde los primeros minutos del momento Adelante las águilas sostener Ajax Amsterdam con un puntaje de 2-2 en la segunda semana de Eredivisie 2025/2026, domingo 17 de agosto de 2025

Jugando en el estadio De Adelaarshorst, Deventer, James fue instalado por el entrenador Melvin Boel como defensor central del dueto con Linthorst. Aunque trazó en el corazón de la defensa, James se levantó varias veces para ayudar al ataque a través del lado izquierdo de las Águilas.

Ajax inmediatamente ejerció presión rápida. Solo caminando durante tres minutos, Davy Klaassen logró rasgar el gol de los Eagles y trajo a los visitantes un 1-0 por delante.

Sin embargo, el anfitrión no permaneció en silencio. Justo en el minuto 20, Victor Edvardsen igualó con éxito el puntaje a 1-1 después de usar el pase maduro de Melle Meulensteen.

El impulso positivo de las águilas continúa antes del medio tiempo. Esta vez fue el turno de Everttorst para enviar un feed de extracción, recibido por un gol para convertir las cosas alrededor de 2-1 en el minuto 44.

Desafortunadamente, la ventaja se dispersó en la primera mitad del tiempo de lesión. Ajax logró igualar a través de la acción acrobática de Youri Baas, quien agarró la pelota de rebote frente a la portería. El puntaje 2-2 cierra la primera mitad.

Al ingresar a la segunda mitad, el partido fue apretado. Ambos equipos están a su vez creando oportunidades peligrosas. Sin embargo, hasta que sonó el largo silbato, la partitura permaneció 2-2.

Con este resultado, Ajax debe estar dispuesto a bajar a la cuarta posición de la clasificación Eredivisie. Mientras Ref Away Eagles todavía está atrapado en el noveno lugar con dos puntos de dos partidos.