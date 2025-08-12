El defensor del equipo nacional de Indonesia, Mees Hilgers, está a un paso para unirse al club de campeones de la Copa FA y al escudo comunitario 2025

VIVA – Las noticias impactantes provienen del mercado de transferencias europeas. Mees HilgersDefensor del equipo nacional indonesio que actualmente está defendiendo FC TwenteSegún se informa, ya muy cerca del club de la Premier League, Palacio de cristal.

Según el informe de los medios holandeses, Twente Insite, el proceso de negociación entre los dos clubes ha entrado en la etapa final y ha llegado a un acuerdo, incluso con el jugador.

«Crystal Palace está en proceso de negociaciones adicionales con el FC Twente relacionado con los jugadores indonesios, Mees Hilgers. El acuerdo ha sido obtenido por clubes y jugadores», escribió Twente Insite.

Si este acuerdo está completo, la Premier League será un gran salto en la carrera de los Hilgers. Desde la infancia, el jugador de 24 años creció y jugó en los Países Bajos, comenzando desde la Academia Sparta Nijkerk, luego continuó desarrollos en FC Twente desde 2005.

Jugar en la casta más alta de Inglaterra sin duda será una nueva experiencia que es desafiante y prestigiosa para Hilgers, además de Crystal Palace está actualmente en aumento.

Hilgers en realidad también se convirtió en el objetivo de otros clubes europeos. Desde España, grandes nombres como Sevilla y Valencia estaban vinculados al jugador. Mientras que en Italia, se dice que el Club de Bolonia participó en la observación del desarrollo de Hilgers.

Sin embargo, la misma fuente afirma que la Premier League se considera la competencia más prestigiosa, y esa es la razón principal por la que el jugador está más inclinado al Palacio de Cristal.

«Aunque hay un interés de los clubes italianos y españoles, acuerdo [dengan Crystal Palace] Se completará pronto «, continuó el informe de Twente Insite.

Los Hilgers todavía están bajo contrato con FC Twente hasta 2026. Pero hasta ahora no ha habido una discusión relacionada con la extensión del contrato, por lo que se cree que Twente está abierto para liberar al jugador para evitar el potencial de salida gratuita en la siguiente temporada.

Según los datos de TransferMarkt, Hilgers actualmente tiene un valor de mercado de € 6.5 millones o alrededor de Rp124.3 mil millones, lo que lo convierte en el jugador más caro en el equipo actual de Twente.

Palacio de Crystal en momentos de oro

El movimiento de Hilgers al palacio también es bastante el impulso adecuado. El club de Londres acaba de ganar Cuatro cuatro 2024/2025, y logrado con éxito Escudo comunitario 2025 después de derrocar al Liverpool.

Si nada entra en el futuro cercano, en el futuro cercano el nombre de Mees Hilgers se puede anunciar de inmediato como el nuevo palacio de cristal de Penggawa, y, por supuesto, convertirse en un representante de Indonesia en una de las ligas más de élite del mundo.